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Топор Matrix Optimal Колун 21819 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Топор Matrix Optimal Колун 21819

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Топор Matrix Optimal Колун 21819 - фото 1
Топор Matrix Optimal Колун 21819 - фото 2
Топор Matrix Optimal Колун 21819 - фото 3
Топор Matrix Optimal Колун 21819 - фото 4
Топор Matrix Optimal Колун 21819 - фото 5
Топор Matrix Optimal Колун 21819 - фото 6
Топор Matrix Optimal Колун 21819 - фото 7
Топор Matrix Optimal Колун 21819 - фото 8
Топор Matrix Optimal Колун 21819 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Топоры
  • Топор Matrix Optimal Колун 21819 - фото 1
  • Топор Matrix Optimal Колун 21819 - фото 2
  • Топор Matrix Optimal Колун 21819 - фото 3
  • Топор Matrix Optimal Колун 21819 - фото 4
  • Топор Matrix Optimal Колун 21819 - фото 5
  • Топор Matrix Optimal Колун 21819 - фото 6
  • Топор Matrix Optimal Колун 21819 - фото 7
  • Топор Matrix Optimal Колун 21819 - фото 8
  • Топор Matrix Optimal Колун 21819 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 280754
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Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Топоры
Комплектация
Топор-колун - 1 шт
Класс товара
профессиональный
Длина рукояти, мм
400
Ширина лезвия, мм
82
Материал рукояти
фиберглас
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х16х12
Вес, кг.
1.91

Описание товара Топор Matrix Optimal Колун 21819

Топор-колун Matrix «Optimal» 21819 с клиновидным полотном весом 1000 г и фибергласовым двухкомпонентным топорищем 400 мм позволяет не только колоть, но и рубить древесину. Утолщенная по бокам рабочая часть позволяет легко раскалывать бревна и заготовки. Инструмент пригодится профессионалу и частному мастеру.

Преимущества

  • Высокая прочность — полотно выковано из стали 45, топорище изготовлено из фибергласа.
  • Износостойкость — режущая кромка закалена до твердости 48–50 HRC и долго сохраняет остроту.
  • Отверстие в рукоятке — можно дополнительно использовать шнурок, чтобы колун не выпадал из рук при работе.
  • Комфортная работа — резиновые накладки на топорище поглощают колебания от ударов и обеспечивают надежный хват.
  • Компактность — топор-колун легко помещается в сумку, что позволяет брать его с собой в походы.

Отзывы о товаре Топор Matrix Optimal Колун 21819




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Топоры
Комплектация
Топор-колун - 1 шт
Класс товара
профессиональный
Длина рукояти, мм
400
Ширина лезвия, мм
82
Материал рукояти
фиберглас
Страна производитель
Китай
Описание

Топор-колун Matrix «Optimal» 21819 с клиновидным полотном весом 1000 г и фибергласовым двухкомпонентным топорищем 400 мм позволяет не только колоть, но и рубить древесину. Утолщенная по бокам рабочая часть позволяет легко раскалывать бревна и заготовки. Инструмент пригодится профессионалу и частному мастеру.

Преимущества

  • Высокая прочность — полотно выковано из стали 45, топорище изготовлено из фибергласа.
  • Износостойкость — режущая кромка закалена до твердости 48–50 HRC и долго сохраняет остроту.
  • Отверстие в рукоятке — можно дополнительно использовать шнурок, чтобы колун не выпадал из рук при работе.
  • Комфортная работа — резиновые накладки на топорище поглощают колебания от ударов и обеспечивают надежный хват.
  • Компактность — топор-колун легко помещается в сумку, что позволяет брать его с собой в походы.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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