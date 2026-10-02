Паяльник Rexant 12-0121-1
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Характеристики
Описание товара Паяльник Rexant 12-0121-1
Электропаяльник Rexant 12-0121 с керамическим нагревательным элементом мощностью 25 Вт разогревается в процессе работы до 400°C. Модель с керамическим нагревателем не только быстрее разогревается до рабочей температуры, но и обладает более высоким рабочим ресурсом. Предназначенный для ручного монтажа и демонтажа электро- и радиокомпонентов паяльник комплектуется прямым жалом с конусовидным наконечником, оптимальным для пайки миниатюрных компонентов. Долговечное жало имеет медный сердечник, покрытый слоем электролитически осажденного железа. Продуманная с точки зрения эргономики прямая ручка электропаяльника Rexant 12-0121 выполнена из термостойкого пластика и снабжена нескользящей резиновой накладкой. Инструмент получает питание от розетки сети 220 В, подключаясь к ней при помощи 1.2-метрового сетевого шнура. Он одинаково хорошо подходит для активного профессионального и бытового использования.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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