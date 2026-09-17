Паяльник-пистолет с регулировкой мощности Sparta 913065, 25-80 Вт
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Паяльник-пистолет с регулировкой мощности Sparta 913065, 25-80 Вт
Паяльник-пистолет Sparta 913065 с регулировкой мощности в диапазоне 25-80 Вт питается от сети 220 В и предназначен для пайки микрочипов, транзисторов, электросхем, кабелей. Благодаря керамическому нагревательному элементу подходит для длительной непрерывной работы. Съемное жало может быть заменено в случае необходимости. Температура нагрева регулируется нажатием кнопки на рукоятке. Простой в применении прибор пригодится электромонтерам, радиолюбителям, автоэлектрикам, а также будет полезен в быту.
Преимущества
- Быстрая подготовка к работе — паяльник полностью разогревается за 6 секунд.
- Эффективная работа с деталями разного размера — потребляемая мощность регулируется в диапазоне от 25 до 80 Вт.
- Стабилизация температуры нагрева — потребление электроэнергии сокращается на 50%.
- Конусовидное жало — паяльник оптимален для выполнения точных работ.
- Комфортная работа — удобная рукоятка пистолетного типа надежно ложится в руку.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитПаяльник NN ink 55401-40
-
В наличииЦена 600 руб.150 руб. в СплитПаяльник NN ink 55401-65
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитПаяльник NN ink 55407-40
-
В наличииЦена 630 руб.158 руб. в СплитПаяльник NN ink 55407-65
-
В наличииЦена 630 руб. 870 руб.158 руб. в СплитФен паяльный ELEMENT 815 Mini (для термоусадки 300W)
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитПаяльник электрический Зубр Мастер 55405-25_z01
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитПаяльник Зубр Мастер 55400-25_z01
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитПаяльник электрика с ручкой из дерева Sparta 913104, 100 Вт
-
В наличииЦена 650 руб.163 руб. в СплитГазовый паяльник STAYER MS 300, 40 Вт, 1200°С в наборе: 4 в 1, г...
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитПаяльник Зубр Мастер 55400-40_z01
-
В наличииЦена 700 руб.175 руб. в СплитПаяльник электрический Зубр Мастер 55405-40_z01
-
В наличииЦена 710 руб.178 руб. в СплитПаяльник Зубр Мастер 55404
Паяльник-пистолет Sparta 913065 с регулировкой мощности в диапазоне 25-80 Вт питается от сети 220 В и предназначен для пайки микрочипов, транзисторов, электросхем, кабелей. Благодаря керамическому нагревательному элементу подходит для длительной непрерывной работы. Съемное жало может быть заменено в случае необходимости. Температура нагрева регулируется нажатием кнопки на рукоятке. Простой в применении прибор пригодится электромонтерам, радиолюбителям, автоэлектрикам, а также будет полезен в быту.
Преимущества
- Быстрая подготовка к работе — паяльник полностью разогревается за 6 секунд.
- Эффективная работа с деталями разного размера — потребляемая мощность регулируется в диапазоне от 25 до 80 Вт.
- Стабилизация температуры нагрева — потребление электроэнергии сокращается на 50%.
- Конусовидное жало — паяльник оптимален для выполнения точных работ.
- Комфортная работа — удобная рукоятка пистолетного типа надежно ложится в руку.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Паяльник-пистолет с регулировкой мощности Sparta 913065, 25-80 Вт