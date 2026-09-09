Мультитул Sparta 17610
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мультитул Sparta 17610
Трансформер Sparta 17610 с 15 функциями в рабочем положении имеет длину 156 мм, поставляется в чехле. Подходит для выполнения множества мелких работ: разрезания различных материалов, закручивания и откручивания крепежей, чистки рыбы, захвата или опиливания деталей, перекусывания проволоки, открывания бутылок и консервных банок. Многофункциональный инструмент пригодится на даче, в гараже, поездке, походе, на охоте или рыбалке.
Преимущества
- Прочность и коррозионная стойкость — инструмент изготовлен из нержавеющей стали.
- Компактность и малый вес — мультитул длиной 156 мм весит всего 200 г.
- Удобная транспортировка — трансформер комплектуется чехлом, который можно закрепить на поясе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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Трансформер Sparta 17610 с 15 функциями в рабочем положении имеет длину 156 мм, поставляется в чехле. Подходит для выполнения множества мелких работ: разрезания различных материалов, закручивания и откручивания крепежей, чистки рыбы, захвата или опиливания деталей, перекусывания проволоки, открывания бутылок и консервных банок. Многофункциональный инструмент пригодится на даче, в гараже, поездке, походе, на охоте или рыбалке.
Преимущества
- Прочность и коррозионная стойкость — инструмент изготовлен из нержавеющей стали.
- Компактность и малый вес — мультитул длиной 156 мм весит всего 200 г.
- Удобная транспортировка — трансформер комплектуется чехлом, который можно закрепить на поясе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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