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Телевизор Polar P32L34T2C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Polar P32L34T2C

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Телевизор Polar P32L34T2C - фото 1
Телевизор Polar P32L34T2C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
  • Телевизор Polar P32L34T2C - фото 1
  • Телевизор Polar P32L34T2C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 275720
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Аксессуары для Телевизор Polar P32L34T2C



Характеристики

Бренд
Polar Music International A.B.
Тип товара
Телевизоры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х8
Вес, кг.
4.95

Описание товара Телевизор Polar P32L34T2C

Жидкокристаллический телевизор со светодиодной подсветкой Polar P32L34T2C является воплощением инновационных технологий. Потрясающий, тонкий и элегантный дизайн в сочетании с высокими потребительскими характеристиками не оставят равнодушными любого, кто хоть раз увидел это чудо технического прогресса. Имеет превосходные характеристики даже для использования в качестве монитора, а встроенная мультимедийная система USB CINEMA HD превращает LED-телевизор Polar в домашний кинотеатр высокой четкости! Энергоэффективность телевизора соответствует классу А.

Отзывы о товаре Телевизор Polar P32L34T2C




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Характеристики
Бренд
Polar Music International A.B.
Тип товара
Телевизоры
Страна производитель
Китай
Описание
Жидкокристаллический телевизор со светодиодной подсветкой Polar P32L34T2C является воплощением инновационных технологий. Потрясающий, тонкий и элегантный дизайн в сочетании с высокими потребительскими характеристиками не оставят равнодушными любого, кто хоть раз увидел это чудо технического прогресса. Имеет превосходные характеристики даже для использования в качестве монитора, а встроенная мультимедийная система USB CINEMA HD превращает LED-телевизор Polar в домашний кинотеатр высокой четкости! Энергоэффективность телевизора соответствует классу А.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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