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Фен Polaris PHD 2010Ti megapolis collection фиолетовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фен Polaris PHD 2010Ti megapolis collection фиолетовый

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Фен Polaris PHD 2010Ti megapolis collection фиолетовый - фото 1
Фен Polaris PHD 2010Ti megapolis collection фиолетовый - фото 2
Фен Polaris PHD 2010Ti megapolis collection фиолетовый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
2100
Цвет
фиолетовый
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
  • Фен Polaris PHD 2010Ti megapolis collection фиолетовый - фото 1
  • Фен Polaris PHD 2010Ti megapolis collection фиолетовый - фото 2
  • Фен Polaris PHD 2010Ti megapolis collection фиолетовый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 272438
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
2100
Цвет
фиолетовый
Комплектация
концентратор
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Функции
ионизация; холодный обдув;
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х23х11
Вес, г.
900

Описание товара Фен Polaris PHD 2010Ti megapolis collection фиолетовый

Технология TURBO TWIST. Новейший SUPER DC мотор. Новый тип мотора и инновационная разработка турбовинтовой крыльчатки вместе образуют тандем, позволяющий достичь мощность эквивалентной фену с профессиональным мотором. Турмалиновая ионизация. Профессиональный узкий концентратор. Мягкое прорезиненное покрытие корпуса SOFT TOUCH. Режим холодного обдува для закрепления укладки. 3 температурных режима. 2 скоростных режима. Съемная решетка воздухозаборных отверстий. Удобная петля для подвешивания.

Отзывы о товаре Фен Polaris PHD 2010Ti megapolis collection фиолетовый




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Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
2100
Цвет
фиолетовый
Комплектация
концентратор
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Функции
ионизация; холодный обдув;
Страна производитель
Китай
Описание
Технология TURBO TWIST. Новейший SUPER DC мотор. Новый тип мотора и инновационная разработка турбовинтовой крыльчатки вместе образуют тандем, позволяющий достичь мощность эквивалентной фену с профессиональным мотором. Турмалиновая ионизация. Профессиональный узкий концентратор. Мягкое прорезиненное покрытие корпуса SOFT TOUCH. Режим холодного обдува для закрепления укладки. 3 температурных режима. 2 скоростных режима. Съемная решетка воздухозаборных отверстий. Удобная петля для подвешивания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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