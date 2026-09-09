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Ящик для инструмента Topex 79R100 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ящик для инструмента Topex 79R100

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Ящик для инструмента Topex 79R100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструмента
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270019
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Характеристики

Бренд
Topex
Тип товара
Ящик для инструмента
Размеры в упаковке, см
45х22х18
Вес, кг.
2

Описание товара Ящик для инструмента Topex 79R100

Металлический ящик TOPEX 40x20x21см 79R100 предназначен для хранения и переноски ручного инструмента и расходных материалов. Прочная листовая сталь, из которой он изготовлен, обуславливает длительный срок эксплуатации и надежную защиту инструмента. Для удобной организации всего необходимого в работе предусмотрено пять секций.



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Отзывы о товаре Ящик для инструмента Topex 79R100




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Характеристики
Бренд
Topex
Тип товара
Ящик для инструмента
Описание
Металлический ящик TOPEX 40x20x21см 79R100 предназначен для хранения и переноски ручного инструмента и расходных материалов. Прочная листовая сталь, из которой он изготовлен, обуславливает длительный срок эксплуатации и надежную защиту инструмента. Для удобной организации всего необходимого в работе предусмотрено пять секций.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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