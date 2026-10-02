Уровень лазерный Condtrol NEO G200 (1-2-126)
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Характеристики
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Класс лазера
2
Длина волны, нм
532
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
50
Дальность построения с приемником, м
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 570 руб.
В наличии
Код товара: 269876
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 570 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
документация, кабельная стяжка, магнитное крепление, переходник, чехол
Класс лазера
2
Длина волны, нм
532
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
3хАА
Магнитное крепление
да
Возможность работы с приемником
есть
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
50
Дальность построения с приемником, м
нет
Точность, мм/м
0.3
Резьба под штатив, дюйм
1.4, 5.8
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
4.5
Ширина, см
7.5
Высота, см
10.5
Элементы питания
АА
Время работы на одном заряде, ч
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х15х10
Вес, г.
700
Описание товара Уровень лазерный Condtrol NEO G200 (1-2-126)
Лазерный нивелир Condtrol NEO G200 имеет дизайн, защищенный патентами в России и Европе. Он используется при проведении ремонтных и строительных работ для построения горизонтальной и вертикальной плоскости. Металлическая рама внутри конструкции обеспечивает стабильную геометрию подвеса и защиту оптики. Фирменный демпфер способствует удароустойчивости. Преимуществом данной модели являются лазеры зеленого цвета с длиной волны 532 Нм. Они в 4 раза ярче по сравнению с красными лазерами такой же мощности излучателя.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
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Бренд
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
документация, кабельная стяжка, магнитное крепление, переходник, чехол
Класс лазера
2
Длина волны, нм
532
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
3хАА
Магнитное крепление
да
Возможность работы с приемником
есть
Развернуть
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
50
Дальность построения с приемником, м
нет
Точность, мм/м
0.3
Резьба под штатив, дюйм
1.4, 5.8
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
4.5
Ширина, см
7.5
Высота, см
10.5
Элементы питания
АА
Время работы на одном заряде, ч
15
Страна производитель
Китай
Лазерный нивелир Condtrol NEO G200 имеет дизайн, защищенный патентами в России и Европе. Он используется при проведении ремонтных и строительных работ для построения горизонтальной и вертикальной плоскости. Металлическая рама внутри конструкции обеспечивает стабильную геометрию подвеса и защиту оптики. Фирменный демпфер способствует удароустойчивости. Преимуществом данной модели являются лазеры зеленого цвета с длиной волны 532 Нм. Они в 4 раза ярче по сравнению с красными лазерами такой же мощности излучателя.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Уровень лазерный Condtrol NEO G200 (1-2-126) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4570 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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