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Уровень лазерный Condtrol NEO G1-360 (1-2-156) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Уровень лазерный Condtrol NEO G1-360 (1-2-156)

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Уровень лазерный Condtrol NEO G1-360 (1-2-156)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
4 970 руб.  8 540 руб. 
Начислим 296 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269870
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Уровень лазерный Condtrol NEO G1-360 (1-2-156)
4 970 руб. -42%
8 540 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х10
Вес, г.
910

Описание товара Уровень лазерный Condtrol NEO G1-360 (1-2-156)

Лазерный нивелир Condtrol NEO G1-360 1-2-156 проецирует вертикальную и горизонтальную линию в 360 градусов. Благодаря использованию детектора рабочая дальность может быть увеличена до 60 метров. Яркий зеленый луч отлично виден на любых поверхностях. Корпус имеет защитный резиновый демпфер, что повышает устойчивость к механическим повреждениям. Наличие специального паза позволяет крепить нивелир к вертикальным конструкциям с помощью хомута в обхват. Предусмотрена возможность установки прибора на штатив с резьбой 1/4 или 5/8 - для более удобного выполнения рабочих операций.

Отзывы о товаре Уровень лазерный Condtrol NEO G1-360 (1-2-156)




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный нивелир Condtrol NEO G1-360 1-2-156 проецирует вертикальную и горизонтальную линию в 360 градусов. Благодаря использованию детектора рабочая дальность может быть увеличена до 60 метров. Яркий зеленый луч отлично виден на любых поверхностях. Корпус имеет защитный резиновый демпфер, что повышает устойчивость к механическим повреждениям. Наличие специального паза позволяет крепить нивелир к вертикальным конструкциям с помощью хомута в обхват. Предусмотрена возможность установки прибора на штатив с резьбой 1/4 или 5/8 - для более удобного выполнения рабочих операций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень лазерный Condtrol NEO G1-360 (1-2-156) – стоимость товара 4970 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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