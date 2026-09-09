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Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип привода
колесный
Тип двигателя
бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
53
Высота захвата, см
51
Дальность выброса снега
11 м
Число тактов работы бензинового двигателя
4-х тактный
Задний ход
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%
44 340 руб.
48 625
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 268559
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Описание товара Снегоуборщик бензиновый Champion ST553
Снегоуборщик бензиновый Champion ST553 является мощным и надежным оборудованием для быстрой уборки снега. Самоходный снегоуборщик оснащен 4-мя скоростями движения вперед и 1 скоростью движения назад, которые легко переключаются на панели управления. В конструкции предусмотрены настройка дальности и стороны выброса снега. Металлический ковш обладает шириной 530 мм и оборудован шнековым механизмом внутри. Широкие колеса с протектором отличаются хорошим сцеплением с поверхностью. Снегоуборщик Champion ST553 функционирует на основе бензинового двигателя. В наборе поставляются лопатка для очистки желоба и крепежные элементы.
Снегоуборщик бензиновый Champion ST553 является мощным и надежным оборудованием для быстрой уборки снега. Самоходный снегоуборщик оснащен 4-мя скоростями движения вперед и 1 скоростью движения назад, которые легко переключаются на панели управления. В конструкции предусмотрены настройка дальности и стороны выброса снега. Металлический ковш обладает шириной 530 мм и оборудован шнековым механизмом внутри. Широкие колеса с протектором отличаются хорошим сцеплением с поверхностью. Снегоуборщик Champion ST553 функционирует на основе бензинового двигателя. В наборе поставляются лопатка для очистки желоба и крепежные элементы.
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