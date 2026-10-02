Насос фонтанный Grinda GFP-25-2.0
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Тип насоса
фонтанный
Конструкция
центробежный
Мощность
38
Глубина погружения
3
Диаметр разъема соединения
1/2 "
Качество воды
чистая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-65%880 руб. 2 500 руб.
В наличии
Код товара: 266902
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
880 руб. -65%
2 500 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тип насоса
фонтанный
Конструкция
центробежный
Мощность
38
Глубина погружения
3
Диаметр разъема соединения
1/2 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
2
Ширина, см
20
Высота, см
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х21х15
Вес, кг.
2.37
Описание товара Насос фонтанный Grinda GFP-25-2.0
Насос фонтанный GRINDA GFP-25-2.0 используется как украшение для декоративного водоема на приусадебных участках. Помимо этого, благодаря центробежному механизму он может применяться в целях перекачивания чистой воды из различных источников. Данная модель позволяет выбирать тип струи – каскад, гейзер или колокольчик. Насос изготовлен в прочном пластиковом корпусе в соответствии со стандартом защиты IP68 и оформлен в красочных цветах. Питание осуществляется от электросети. Из других особенностей насоса отмечаются кабель длиной 10 метров и набор принадлежностей в комплекте.
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, Насос поверхностный, Denzel, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м, Джилекс
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Бренд
Тип товара
Тип насоса
фонтанный
Конструкция
центробежный
Мощность
38
Глубина погружения
3
Диаметр разъема соединения
1/2 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
2
Ширина, см
20
Развернуть
Высота, см
15
Страна производитель
Китай
Насос фонтанный GRINDA GFP-25-2.0 используется как украшение для декоративного водоема на приусадебных участках. Помимо этого, благодаря центробежному механизму он может применяться в целях перекачивания чистой воды из различных источников. Данная модель позволяет выбирать тип струи – каскад, гейзер или колокольчик. Насос изготовлен в прочном пластиковом корпусе в соответствии со стандартом защиты IP68 и оформлен в красочных цветах. Питание осуществляется от электросети. Из других особенностей насоса отмечаются кабель длиной 10 метров и набор принадлежностей в комплекте.
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, Насос поверхностный, Denzel, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м, Джилекс
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, Насос поверхностный, Denzel, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м, Джилекс
Насос фонтанный Grinda GFP-25-2.0 - стоимость товара 880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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