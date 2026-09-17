Top.Mail.Ru
Вибрационный насос MTX 99315, VP-300B-10, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 10 м купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вибрационный насос MTX 99315, VP-300B-10, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 10 м

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вибрационный насос MTX 99315, VP-300B-10, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 10 м - фото 1
Вибрационный насос MTX 99315, VP-300B-10, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 10 м - фото 2
Вибрационный насос MTX 99315, VP-300B-10, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 10 м - фото 3
Вибрационный насос MTX 99315, VP-300B-10, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 10 м - фото 4
Вибрационный насос MTX 99315, VP-300B-10, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 10 м - фото 5
Вибрационный насос MTX 99315, VP-300B-10, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 10 м - фото 6
Вибрационный насос MTX 99315, VP-300B-10, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 10 м - фото 7
Вибрационный насос MTX 99315, VP-300B-10, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 10 м - фото 8
Вибрационный насос MTX 99315, VP-300B-10, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 10 м - фото 9
Вибрационный насос MTX 99315, VP-300B-10, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 10 м - фото 10
Вибрационный насос MTX 99315, VP-300B-10, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 10 м - фото 11
Вибрационный насос MTX 99315, VP-300B-10, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 10 м - фото 12
Вибрационный насос MTX 99315, VP-300B-10, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 10 м - фото 13
Вибрационный насос MTX 99315, VP-300B-10, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 10 м - фото 14
Вибрационный насос MTX 99315, VP-300B-10, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 10 м - фото 15
Вибрационный насос MTX 99315, VP-300B-10, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 10 м - фото 16
Вибрационный насос MTX 99315, VP-300B-10, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 10 м - фото 17
Вибрационный насос MTX 99315, VP-300B-10, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 10 м - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип насоса
колодезный
Конструкция
вибрационный
Мощность
300
Высота подъема
75
Глубина погружения
5
Диаметр насоса
100
  • Вибрационный насос MTX 99315, VP-300B-10, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 10 м - фото 1
  • Вибрационный насос MTX 99315, VP-300B-10, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 10 м - фото 2
  • Вибрационный насос MTX 99315, VP-300B-10, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 10 м - фото 3
  • Вибрационный насос MTX 99315, VP-300B-10, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 10 м - фото 4
  • Вибрационный насос MTX 99315, VP-300B-10, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 10 м - фото 5
  • Вибрационный насос MTX 99315, VP-300B-10, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 10 м - фото 6
  • Вибрационный насос MTX 99315, VP-300B-10, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 10 м - фото 7
  • Вибрационный насос MTX 99315, VP-300B-10, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 10 м - фото 8
  • Вибрационный насос MTX 99315, VP-300B-10, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 10 м - фото 9
  • Вибрационный насос MTX 99315, VP-300B-10, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 10 м - фото 10
  • Вибрационный насос MTX 99315, VP-300B-10, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 10 м - фото 11
  • Вибрационный насос MTX 99315, VP-300B-10, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 10 м - фото 12
  • Вибрационный насос MTX 99315, VP-300B-10, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 10 м - фото 13
  • Вибрационный насос MTX 99315, VP-300B-10, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 10 м - фото 14
  • Вибрационный насос MTX 99315, VP-300B-10, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 10 м - фото 15
  • Вибрационный насос MTX 99315, VP-300B-10, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 10 м - фото 16
  • Вибрационный насос MTX 99315, VP-300B-10, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 10 м - фото 17
  • Вибрационный насос MTX 99315, VP-300B-10, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 10 м - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 570 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747993
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вибрационный насос MTX 99315, VP-300B-10, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 10 м
1 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Тип насоса
колодезный
Конструкция
вибрационный
Мощность
300
Высота подъема
75
Глубина погружения
5
Диаметр насоса
100
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х15х10
Вес, кг.
3.3

Описание товара Вибрационный насос MTX 99315, VP-300B-10, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 10 м

Вибрационный насос MTX 99315, VP-300B-10, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 10 м

Отзывы о товаре Вибрационный насос MTX 99315, VP-300B-10, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 10 м




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MTX
Тип насоса
колодезный
Конструкция
вибрационный
Мощность
300
Высота подъема
75
Глубина погружения
5
Диаметр насоса
100
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
10
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Вибрационный насос MTX 99315, VP-300B-10, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 10 м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вибрационный насос MTX 99315, VP-300B-10, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 10 м - данный товар вы можете купить по цене 1570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...