Набор инструментов Stels 14114
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Набор инструментов Stels 14114
Привод 1/4: Головки торцевые шестигранные, 13 штук: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм, Головки торцевые шестигранные длинные, 7 штук: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм, Головки торцевые Е-стандарта (звезды): Е4, Е5, Е6, Е7, Е8, Ключ трещоточный 72 зуба с реверсом, Вороток, Удлинители, 2 штуки: 50 мм, 100 мм под ключ 11 мм, Отвертка-держатель, Кардан. Головки-биты, 30 штук: Биты шлицевые, 4 штуки: 4, 5.5, 6.5, 7 мм, Биты крестовые PHILLIPS, 3 штуки: PH.0, PH.1, PH.2, Биты крестовые POZIDRIV, 3 штуки: PZ.0, PZ.1, PZ.2, Биты шестигранные HEX, 4 штуки: H3, H4, H5, H6, Биты TORX, 8 штук: Т8, Т9, Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Биты TORX с внутренним отверстием, 8 штук: ТT8, ТT9, ТT10, ТT15, ТT20, ТT25, ТT27, ТT30. Биты, 24 штуки: Биты шлицевые, 3 штуки: 8, 10, 12 мм, Биты крестовые PHILLIPS, 2 штуки: PH.3, PH.4, Биты крестовые POZIDRIV, 2 штуки: PZ3, PZ4, Биты шестигранные HEX, 5 штук: H7, H8, H10, H12, H14, Биты TORX, 6 штук: T40, Т45, Т50, Т55, Т60, Т70, Биты TORX с внутренним отверстием, 6 штук: TT40, ТT45, ТT50, ТT55, ТT60, ТT70. Привод 1/2: Головки торцевые шестигранные, 17 штук: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм, Головки торцевые шестигранные длинные, 5 штук: 16, 17, 18, 19, 22 мм, Ключ трещоточный 72 зуба с реверсом, Удлинитель 125 мм под ключ 21 мм, Головки свечные с резиновой вставкой, 3 штуки: 14, 16, 21 мм, Переходник для бит 1/2 36 мм, Кардан, Вороток. Привод 3/8: Головки торцевые шестигранные, 10 штук: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм, Головки торцевые шестигранные длинные, 6 штук: 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм, Головки торцевые Е-стандарта (звезды), 8 штук: Е10, Е11, Е12, Е14, Е16, Е18, Е20, Е24, Ключ трещоточный 72зуба с реверсом, Удлинитель 125 мм под ключ 16 мм, Кардан, Переходник для бит 3/8 28 мм. Прочее: Комплект шестигранных ключей, 7 штук: 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 мм.
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