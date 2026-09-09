Top.Mail.Ru
Набор инструментов Stels 14114 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор инструментов Stels 14114

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор инструментов Stels 14114 - фото 1
Набор инструментов Stels 14114 - фото 2
Набор инструментов Stels 14114 - фото 3
Набор инструментов Stels 14114 - фото 4
Набор инструментов Stels 14114 - фото 5
Набор инструментов Stels 14114 - фото 6
Набор инструментов Stels 14114 - фото 7
Набор инструментов Stels 14114 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор инструментов Stels 14114 - фото 1
  • Набор инструментов Stels 14114 - фото 2
  • Набор инструментов Stels 14114 - фото 3
  • Набор инструментов Stels 14114 - фото 4
  • Набор инструментов Stels 14114 - фото 5
  • Набор инструментов Stels 14114 - фото 6
  • Набор инструментов Stels 14114 - фото 7
  • Набор инструментов Stels 14114 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266849
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Размеры в упаковке, см
50х33х10
Вес, кг.
6.4

Описание товара Набор инструментов Stels 14114

Привод 1/4: Головки торцевые шестигранные, 13 штук: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм, Головки торцевые шестигранные длинные, 7 штук: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм, Головки торцевые Е-стандарта (звезды): Е4, Е5, Е6, Е7, Е8, Ключ трещоточный 72 зуба с реверсом, Вороток, Удлинители, 2 штуки: 50 мм, 100 мм под ключ 11 мм, Отвертка-держатель, Кардан. Головки-биты, 30 штук: Биты шлицевые, 4 штуки: 4, 5.5, 6.5, 7 мм, Биты крестовые PHILLIPS, 3 штуки: PH.0, PH.1, PH.2, Биты крестовые POZIDRIV, 3 штуки: PZ.0, PZ.1, PZ.2, Биты шестигранные HEX, 4 штуки: H3, H4, H5, H6, Биты TORX, 8 штук: Т8, Т9, Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Биты TORX с внутренним отверстием, 8 штук: ТT8, ТT9, ТT10, ТT15, ТT20, ТT25, ТT27, ТT30. Биты, 24 штуки: Биты шлицевые, 3 штуки: 8, 10, 12 мм, Биты крестовые PHILLIPS, 2 штуки: PH.3, PH.4, Биты крестовые POZIDRIV, 2 штуки: PZ3, PZ4, Биты шестигранные HEX, 5 штук: H7, H8, H10, H12, H14, Биты TORX, 6 штук: T40, Т45, Т50, Т55, Т60, Т70, Биты TORX с внутренним отверстием, 6 штук: TT40, ТT45, ТT50, ТT55, ТT60, ТT70. Привод 1/2: Головки торцевые шестигранные, 17 штук: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм, Головки торцевые шестигранные длинные, 5 штук: 16, 17, 18, 19, 22 мм, Ключ трещоточный 72 зуба с реверсом, Удлинитель 125 мм под ключ 21 мм, Головки свечные с резиновой вставкой, 3 штуки: 14, 16, 21 мм, Переходник для бит 1/2 36 мм, Кардан, Вороток. Привод 3/8: Головки торцевые шестигранные, 10 штук: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм, Головки торцевые шестигранные длинные, 6 штук: 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм, Головки торцевые Е-стандарта (звезды), 8 штук: Е10, Е11, Е12, Е14, Е16, Е18, Е20, Е24, Ключ трещоточный 72зуба с реверсом, Удлинитель 125 мм под ключ 16 мм, Кардан, Переходник для бит 3/8 28 мм. Прочее: Комплект шестигранных ключей, 7 штук: 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 мм.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструментов Stels 14114




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Описание
Привод 1/4: Головки торцевые шестигранные, 13 штук: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм, Головки торцевые шестигранные длинные, 7 штук: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм, Головки торцевые Е-стандарта (звезды): Е4, Е5, Е6, Е7, Е8, Ключ трещоточный 72 зуба с реверсом, Вороток, Удлинители, 2 штуки: 50 мм, 100 мм под ключ 11 мм, Отвертка-держатель, Кардан. Головки-биты, 30 штук: Биты шлицевые, 4 штуки: 4, 5.5, 6.5, 7 мм, Биты крестовые PHILLIPS, 3 штуки: PH.0, PH.1, PH.2, Биты крестовые POZIDRIV, 3 штуки: PZ.0, PZ.1, PZ.2, Биты шестигранные HEX, 4 штуки: H3, H4, H5, H6, Биты TORX, 8 штук: Т8, Т9, Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Биты TORX с внутренним отверстием, 8 штук: ТT8, ТT9, ТT10, ТT15, ТT20, ТT25, ТT27, ТT30. Биты, 24 штуки: Биты шлицевые, 3 штуки: 8, 10, 12 мм, Биты крестовые PHILLIPS, 2 штуки: PH.3, PH.4, Биты крестовые POZIDRIV, 2 штуки: PZ3, PZ4, Биты шестигранные HEX, 5 штук: H7, H8, H10, H12, H14, Биты TORX, 6 штук: T40, Т45, Т50, Т55, Т60, Т70, Биты TORX с внутренним отверстием, 6 штук: TT40, ТT45, ТT50, ТT55, ТT60, ТT70. Привод 1/2: Головки торцевые шестигранные, 17 штук: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм, Головки торцевые шестигранные длинные, 5 штук: 16, 17, 18, 19, 22 мм, Ключ трещоточный 72 зуба с реверсом, Удлинитель 125 мм под ключ 21 мм, Головки свечные с резиновой вставкой, 3 штуки: 14, 16, 21 мм, Переходник для бит 1/2 36 мм, Кардан, Вороток. Привод 3/8: Головки торцевые шестигранные, 10 штук: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм, Головки торцевые шестигранные длинные, 6 штук: 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм, Головки торцевые Е-стандарта (звезды), 8 штук: Е10, Е11, Е12, Е14, Е16, Е18, Е20, Е24, Ключ трещоточный 72зуба с реверсом, Удлинитель 125 мм под ключ 16 мм, Кардан, Переходник для бит 3/8 28 мм. Прочее: Комплект шестигранных ключей, 7 штук: 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 мм.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов Stels 14114 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...