Мойка высокого давления Зубр АВД-П165
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Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Производительность
21000
Подогрев воды
нет
Функция автоматического отключения
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%8 440 руб. 13 363 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 266641
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойки высокого давления
Максимальное давление
165
Производительность
21000
Подогрев воды
нет
Забор воды
да
Насадки
нет
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
да
Ширина, см
360
Высота, см
850
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х36х36
Вес, кг.
17.14
Описание товара Мойка высокого давления Зубр АВД-П165
Производителем предусмотрен входной фильтр, препятствующий попаданию загрязнений в механизм устройства. Снижению расхода воды способствует конструкция минимойки: если пистолет не нажат, подача воды не происходит.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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Бренд
Тип товара
Мойки высокого давления
Максимальное давление
165
Производительность
21000
Подогрев воды
нет
Забор воды
да
Насадки
нет
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
да
Ширина, см
360
Высота, см
850
Страна производитель
Китай
Производителем предусмотрен входной фильтр, препятствующий попаданию загрязнений в механизм устройства. Снижению расхода воды способствует конструкция минимойки: если пистолет не нажат, подача воды не происходит.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Мойка высокого давления Зубр АВД-П165 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 8440 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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