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Телефон Ritmix RT-330 white купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телефон Ritmix RT-330 white

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Телефон Ritmix RT-330 white - фото 3
Телефон Ritmix RT-330 white - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телефон проводной (стационарный)
Цвет
белый
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Максимум номеров в телефонной книге
3
Количество телефонных линий
1
  • Телефон Ritmix RT-330 white - фото 1
  • Телефон Ritmix RT-330 white - фото 2
  • Телефон Ritmix RT-330 white - фото 3
  • Телефон Ritmix RT-330 white - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266128
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Характеристики

Бренд
RITMIX
Тип товара
Телефон проводной (стационарный)
Цвет
белый
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Максимум номеров в телефонной книге
3
Количество телефонных линий
1
Встроенная записная книжка
Да
АОН
нет
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х4
Вес, г.
400

Описание товара Телефон Ritmix RT-330 white

Телефон проводной Ritmix RT-330 понравится тем, кто ищет надежное и простое устройство со всеми основными функциями. Представленная модель оформлена в белой расцветке и произведена из прочного пластика. Темно-серые кнопки с крупными, хорошо различимыми цифрами делают использование телефона удобным. Универсальная конструкция позволяет разместить такой телефон как на столе, так и на стене. Телефон Ritmix RT-330 оснащен телефонной книжкой, рассчитанной на 3 номера. В этой модели есть несколько дополнительных функций: повторный и тональный набор, а также удержание линии, во время которого собеседник будет слушать приятную мелодию. Представленный телефон также оборудован кнопкой "Flash". Громкость звонка регулируется.

Отзывы о товаре Телефон Ritmix RT-330 white




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Характеристики
Бренд
RITMIX
Тип товара
Телефон проводной (стационарный)
Цвет
белый
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Максимум номеров в телефонной книге
3
Количество телефонных линий
1
Встроенная записная книжка
Да
АОН
нет
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Телефон проводной Ritmix RT-330 понравится тем, кто ищет надежное и простое устройство со всеми основными функциями. Представленная модель оформлена в белой расцветке и произведена из прочного пластика. Темно-серые кнопки с крупными, хорошо различимыми цифрами делают использование телефона удобным. Универсальная конструкция позволяет разместить такой телефон как на столе, так и на стене. Телефон Ritmix RT-330 оснащен телефонной книжкой, рассчитанной на 3 номера. В этой модели есть несколько дополнительных функций: повторный и тональный набор, а также удержание линии, во время которого собеседник будет слушать приятную мелодию. Представленный телефон также оборудован кнопкой "Flash". Громкость звонка регулируется.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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