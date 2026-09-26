Телефон Ritmix RT-330 white
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Телефон Ritmix RT-330 white
Телефон проводной Ritmix RT-330 понравится тем, кто ищет надежное и простое устройство со всеми основными функциями. Представленная модель оформлена в белой расцветке и произведена из прочного пластика. Темно-серые кнопки с крупными, хорошо различимыми цифрами делают использование телефона удобным. Универсальная конструкция позволяет разместить такой телефон как на столе, так и на стене. Телефон Ritmix RT-330 оснащен телефонной книжкой, рассчитанной на 3 номера. В этой модели есть несколько дополнительных функций: повторный и тональный набор, а также удержание линии, во время которого собеседник будет слушать приятную мелодию. Представленный телефон также оборудован кнопкой "Flash". Громкость звонка регулируется.
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