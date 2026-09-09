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Телефон Ritmix RT-330 black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телефон Ritmix RT-330 black

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Телефон Ritmix RT-330 black - фото 1
Телефон Ritmix RT-330 black - фото 2
Телефон Ritmix RT-330 black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телефон проводной
  • Телефон Ritmix RT-330 black - фото 1
  • Телефон Ritmix RT-330 black - фото 2
  • Телефон Ritmix RT-330 black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266127
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Характеристики

Бренд
RITMIX
Тип товара
Телефон проводной
Размеры в упаковке, см
15х8х4
Вес, г.
400

Описание товара Телефон Ritmix RT-330 black

Надёжный проводной телефонный аппарат со стильным дизайном и поддержкой всех основных функций. Также доступен быстрый однокнопочный набор трех наиболее используемых номеров из памяти. Это отличный вариант для использования в офисе и на производстве.

Отзывы о товаре Телефон Ritmix RT-330 black




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Характеристики
Бренд
RITMIX
Тип товара
Телефон проводной
Описание
Надёжный проводной телефонный аппарат со стильным дизайном и поддержкой всех основных функций. Также доступен быстрый однокнопочный набор трех наиболее используемых номеров из памяти. Это отличный вариант для использования в офисе и на производстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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