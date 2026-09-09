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Коврик Razer Goliathus Mobile Stealth Edition (RZ02-01820500-R3M1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коврик Razer Goliathus Mobile Stealth Edition (RZ02-01820500-R3M1)

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Коврик Razer Goliathus Mobile Stealth Edition (RZ02-01820500-R3M1) - фото 1
Коврик Razer Goliathus Mobile Stealth Edition (RZ02-01820500-R3M1) - фото 2
Коврик Razer Goliathus Mobile Stealth Edition (RZ02-01820500-R3M1) - фото 3
Коврик Razer Goliathus Mobile Stealth Edition (RZ02-01820500-R3M1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
  • Коврик Razer Goliathus Mobile Stealth Edition (RZ02-01820500-R3M1) - фото 1
  • Коврик Razer Goliathus Mobile Stealth Edition (RZ02-01820500-R3M1) - фото 2
  • Коврик Razer Goliathus Mobile Stealth Edition (RZ02-01820500-R3M1) - фото 3
  • Коврик Razer Goliathus Mobile Stealth Edition (RZ02-01820500-R3M1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 265764
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Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Коврики для мыши
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х5х5
Вес, г.
80

Описание товара Коврик Razer Goliathus Mobile Stealth Edition (RZ02-01820500-R3M1)

Представляем мобильный коврик для мыши Razer Goliathus Mobile Stealth Edition, обеспечивающий высокочувствительное управление во время игр и высокую производительность. При толщине всего лишь 1,5 мм коврик имеет невероятно гибкую поверхность, благодаря чему его легко брать с собой, куда бы вы не шли. Вы всегда будете иметь явное преимущество перед соперником, даже находясь в дороге.

Отзывы о товаре Коврик Razer Goliathus Mobile Stealth Edition (RZ02-01820500-R3M1)




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Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Коврики для мыши
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем мобильный коврик для мыши Razer Goliathus Mobile Stealth Edition, обеспечивающий высокочувствительное управление во время игр и высокую производительность. При толщине всего лишь 1,5 мм коврик имеет невероятно гибкую поверхность, благодаря чему его легко брать с собой, куда бы вы не шли. Вы всегда будете иметь явное преимущество перед соперником, даже находясь в дороге.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коврик Razer Goliathus Mobile Stealth Edition (RZ02-01820500-R3M1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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