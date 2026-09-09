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Компьютерное кресло Brabix Premium Prime EX-515 ткань голубое купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компьютерное кресло Brabix Premium Prime EX-515 ткань голубое

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Компьютерное кресло Brabix Premium Prime EX-515 ткань голубое - фото 1
Компьютерное кресло Brabix Premium Prime EX-515 ткань голубое - фото 2
Компьютерное кресло Brabix Premium Prime EX-515 ткань голубое - фото 3
Компьютерное кресло Brabix Premium Prime EX-515 ткань голубое - фото 4
Компьютерное кресло Brabix Premium Prime EX-515 ткань голубое - фото 5
Компьютерное кресло Brabix Premium Prime EX-515 ткань голубое - фото 6
Компьютерное кресло Brabix Premium Prime EX-515 ткань голубое - фото 7
Компьютерное кресло Brabix Premium Prime EX-515 ткань голубое - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Prime EX-515 ткань голубое - фото 1
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Prime EX-515 ткань голубое - фото 2
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Prime EX-515 ткань голубое - фото 3
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Prime EX-515 ткань голубое - фото 4
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Prime EX-515 ткань голубое - фото 5
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Prime EX-515 ткань голубое - фото 6
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Prime EX-515 ткань голубое - фото 7
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Prime EX-515 ткань голубое - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 264886
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Компьютерные кресла
Размеры в упаковке, см
69х69х29
Вес, кг.
14.01

Описание товара Компьютерное кресло Brabix Premium Prime EX-515 ткань голубое

Кресло Prime EX-515 отличается своим актуальным, эргономичным дизайном.

Высокая, вентилируемая спинка с мягкими вставками поддерживает осанку ровной и снижает усталость спины.

Модель оснащена механизмом качания. Вентилируемая спинка кресла. Обивка кресла выполнена из высококачественной мебельной ткани. Она устойчива к износу, создает комфортные условия в любом температурном режиме и неприхотлива в уходе.

Надежный механизм качания "Top Gun" гарантирует хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.

Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг.

Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Отзывы о товаре Компьютерное кресло Brabix Premium Prime EX-515 ткань голубое




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Компьютерные кресла
Описание

Кресло Prime EX-515 отличается своим актуальным, эргономичным дизайном.

Высокая, вентилируемая спинка с мягкими вставками поддерживает осанку ровной и снижает усталость спины.

Модель оснащена механизмом качания. Вентилируемая спинка кресла. Обивка кресла выполнена из высококачественной мебельной ткани. Она устойчива к износу, создает комфортные условия в любом температурном режиме и неприхотлива в уходе.

Надежный механизм качания "Top Gun" гарантирует хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.

Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг.

Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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