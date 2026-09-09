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Наушники Redragon Minos купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Redragon Minos

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Наушники Redragon Minos - фото 6
Наушники Redragon Minos - фото 7
Наушники Redragon Minos - фото 8
Наушники Redragon Minos - фото 9
Наушники Redragon Minos - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Redragon Minos - фото 1
  • Наушники Redragon Minos - фото 2
  • Наушники Redragon Minos - фото 3
  • Наушники Redragon Minos - фото 4
  • Наушники Redragon Minos - фото 5
  • Наушники Redragon Minos - фото 6
  • Наушники Redragon Minos - фото 7
  • Наушники Redragon Minos - фото 8
  • Наушники Redragon Minos - фото 9
  • Наушники Redragon Minos - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 259327
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Характеристики

Бренд
Redragon
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
300

Описание товара Наушники Redragon Minos

Игровая гарнитура с виртуальным объемным звуком 7.1, мягкими охватывающими амбушюрами и светодиодной подсветкой.

Отзывы о товаре Наушники Redragon Minos




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Характеристики
Бренд
Redragon
Тип товара
Наушники
Описание
Игровая гарнитура с виртуальным объемным звуком 7.1, мягкими охватывающими амбушюрами и светодиодной подсветкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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