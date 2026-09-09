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Телефон проводной BBK BKT-105 RU белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телефон проводной BBK BKT-105 RU белый

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Телефон проводной BBK BKT-105 RU белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телефон проводной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 258619
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Телефон проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х7х7
Вес, г.
388

Описание товара Телефон проводной BBK BKT-105 RU белый

BKT-105 представляет собой компактный проводной телефон с возможностью крепления на стену. Дизайн аппарата лаконичен и эргономически выверен. Телефон обладает стандартным набором функций: режимы импульсного и тонового набора, REDIAL – повтор последнего набранного номера, MUTE – отключение микрофона трубки, PAUSE – прерывание разговора.

Отзывы о товаре Телефон проводной BBK BKT-105 RU белый




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Телефон проводной
Страна производитель
Китай
Описание
BKT-105 представляет собой компактный проводной телефон с возможностью крепления на стену. Дизайн аппарата лаконичен и эргономически выверен. Телефон обладает стандартным набором функций: режимы импульсного и тонового набора, REDIAL – повтор последнего набранного номера, MUTE – отключение микрофона трубки, PAUSE – прерывание разговора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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