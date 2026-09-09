Источник бесперебойного питания CyberPower OLS3000EC Online Tower
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower OLS3000EC Online Tower
Источники бесперебойного питания CyberPower представляют собой профессиональное оборудование, обеспечивающее надежную защиту электроники от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП весом 28,01 кг наделен активной мощностью в 2400 Вт и способен обеспечить работу подключенных устройств с полной мощностью до 3000 В·А, что делает его идеальным выбором для серверных и критически важных систем. Tower-форм-фактор делает данный ИБП удобным для размещения в различных условиях, а его двойная топология конверсии (онлайн) обеспечивает непрерывную защиту от колебаний и перебоев в сети. CyberPower оснащен четырьмя розетками, каждая из которых питается от встроенной батареи, что позволяет подключать критически важное оборудование и обеспечивать его работу даже при полном отключении питания. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 4 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы систем или переключения на резервное питание. Устройство оснащено защитой от скачков напряжения с максимальной поглощаемой энергией импульса в 220 джоулей, обеспечивая дополнительную защиту подключенной техники. Поддержка чистой синусоидальной формы напряжения гарантирует высокое качество выходного сигнала, делая ИБП CyberPower совместимым с чувствительным оборудованием, требующим стабилизированного питания. Минимальное входное напряжение составляет 160 В, что позволяет устройству эффективно работать даже при пониженных параметрах сети. Встроенная защита локальной сети дополнительно обезопасит вашу технику от неожиданных сетевых проблем. Бренд CyberPower славится своей надежностью и долговечностью, что делает его оптимальным решением для поддержания бесперебойной работы ваших систем.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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