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Внешний HDD Silicon Power D30 Diamond 2Tb черный (SP020TBPHDD3SS3K) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний HDD Silicon Power D30 Diamond 2Tb черный (SP020TBPHDD3SS3K)

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Внешний HDD Silicon Power D30 Diamond 2Tb черный (SP020TBPHDD3SS3K) - фото 1
Внешний HDD Silicon Power D30 Diamond 2Tb черный (SP020TBPHDD3SS3K) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
  • Внешний HDD Silicon Power D30 Diamond 2Tb черный (SP020TBPHDD3SS3K) - фото 1
  • Внешний HDD Silicon Power D30 Diamond 2Tb черный (SP020TBPHDD3SS3K) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 256931
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х6
Вес, г.
300

Описание товара Внешний HDD Silicon Power D30 Diamond 2Tb черный (SP020TBPHDD3SS3K)

Внешний HDD Silicon Power Diamond D30 [SP020TBPHDD3SS3K], имеющий классическую черную расцветку корпуса, отличается интересным внешним видом. По своему дизайну он напоминает собой блокнот, а красный элемент, выглядящий в форме закладки, также играет роль заглушки, закрывающей собой USB-порт в те моменты, когда винчестер не используется. Такое конструктивное решение вместе с защитой корпуса от царапин существенно продлевает общий срок службы устройства. Модель располагает 2 ТБ объема памяти, чего будет вполне достаточно для хранения всей важной для пользователя информации.



Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные

Отзывы о товаре Внешний HDD Silicon Power D30 Diamond 2Tb черный (SP020TBPHDD3SS3K)




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний HDD Silicon Power Diamond D30 [SP020TBPHDD3SS3K], имеющий классическую черную расцветку корпуса, отличается интересным внешним видом. По своему дизайну он напоминает собой блокнот, а красный элемент, выглядящий в форме закладки, также играет роль заглушки, закрывающей собой USB-порт в те моменты, когда винчестер не используется. Такое конструктивное решение вместе с защитой корпуса от царапин существенно продлевает общий срок службы устройства. Модель располагает 2 ТБ объема памяти, чего будет вполне достаточно для хранения всей важной для пользователя информации.


Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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