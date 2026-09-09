Монитор Philips 27" 276E8VJSB (00/01) черный
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Характеристики
Описание товара Монитор Philips 27" 276E8VJSB (00/01) черный
Превосходное изображение в стильном дизайне Технология UltraClear и разрешение 4K UHD (3840 x 2160) для максимальной четкости Эти дисплеи Philips оснащены качественными панелями и обеспечивают невероятно четкое изображение в формате 4K UHD (3840 x 2160). Дисплеи Philips с кристально чистым изображением подойдут и требовательным к деталям профессионалам, работающим с программами CAD, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами. Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений В IPS-дисплеях используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра дисплея практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости. Дисплей с тонкой рамкой для безграничных возможностей отображения Новый дисплей Philips оснащен тонкой рамкой. Она практически незаметна и максимально увеличивает область просмотра. Дисплеи с ультратонкой рамкой особенно подходят для работы в многоэкранном режиме с такими приложениями, как игры, профессиональные приложения для графического дизайна и другие - создается впечатление, будто вы смотрите на один большой экран. Технология HDMI для быстрого цифрового соединения Наслаждайтесь четким ярким изображением и звуком благодаря простому подключению с помощью одного кабеля. Устройство HDMI-ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через интерфейс HDMI (High-Definition Multimedia Interface). С помощью одного HDMI-кабеля можно передавать цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества (до разрешения 4K/UHD при частоте 60 Гц) с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, плееры DVD, ресиверы A/В и видеокамеры). Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр. Режим LowBlue для продуктивности и защиты глаз Исследования показали, что, как и УФ-лучи, коротковолновый синий свет светодиодных дисплеев может негативно воздействовать на глаза, в результате чего со временем зрение может ухудшиться. Режим Philips LowBlue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, что позволяет поддерживать хорошее самочувствие. MultiView позволяет одновременно использовать два подключения С монитором высокого разрешения Philips MultiView вам открывается целый мир возможностей подключения. MultiView позволяет подключить сразу два источника сигнала, что позволяет работать с несколькими устройствами одновременно, например с ПК и ноутбуком, для выполнения сложной многозадачной работы. Экологически безопасные материалы, соответствующие международным стандартам При производстве новой линейки мониторов Philips предпочтение было отдано экологически безопасным материалам. Все пластиковые элементы корпуса, металлические рамы и упаковочные материалы полностью пригодны для вторичной переработки. В некоторых моделях используется до 65 % переработанного пластика. Соответствие стандартам RoHS означает существенное сокращение количества ртути и отсутствие токсичных веществ, таких как свинец. Содержание ртути в мониторах с подсветкой CCFL значительно снижено, а в мониторах со светодиодной подсветкой ртуть не используется вообще.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
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