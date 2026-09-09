Top.Mail.Ru
Мышь Rapoo M100 светло-серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Rapoo M100 светло-серый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Rapoo M100 светло-серый - фото 1
Мышь Rapoo M100 светло-серый - фото 2
Мышь Rapoo M100 светло-серый - фото 3
Мышь Rapoo M100 светло-серый - фото 4
Мышь Rapoo M100 светло-серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1300
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Rapoo M100 светло-серый - фото 1
  • Мышь Rapoo M100 светло-серый - фото 2
  • Мышь Rapoo M100 светло-серый - фото 3
  • Мышь Rapoo M100 светло-серый - фото 4
  • Мышь Rapoo M100 светло-серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 256003
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rapoo
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1300
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х13х7
Вес, г.
140

Описание товара Мышь Rapoo M100 светло-серый

Мышь Rapoo является идеальным выбором для пользователей, которые ценят универсальность и комфорт в использовании. Благодаря симметричному дизайну, она подходит как для правшей, так и для левшей, обеспечивая удобный хват и комфортное использование на протяжении длительного времени. Эта беспроводная мышь использует радиоканал для подключения, что предоставляет свободу движений без ограничений проводов. Питание устройства осуществляется от одной батареи типа АА, что обеспечивает продолжительное время работы без необходимости частой замены батареи. Оснащённая оптическим сенсором с разрешением 1300 dpi, мышь Rapoo гарантирует точное и плавное перемещение курсора, что делает её идеальной для выполнения различных задач на ПК. Бесшумные кнопки обеспечивают тихую работу, позволяя сосредоточиться на задачах без отвлекающих звуков. Мышь Rapoo сочетает в себе элегантный дизайн, надёжность бренда и современные технологии, что делает её отличным выбором для повседневного использования.

Отзывы о товаре Мышь Rapoo M100 светло-серый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Rapoo
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1300
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Rapoo является идеальным выбором для пользователей, которые ценят универсальность и комфорт в использовании. Благодаря симметричному дизайну, она подходит как для правшей, так и для левшей, обеспечивая удобный хват и комфортное использование на протяжении длительного времени. Эта беспроводная мышь использует радиоканал для подключения, что предоставляет свободу движений без ограничений проводов. Питание устройства осуществляется от одной батареи типа АА, что обеспечивает продолжительное время работы без необходимости частой замены батареи. Оснащённая оптическим сенсором с разрешением 1300 dpi, мышь Rapoo гарантирует точное и плавное перемещение курсора, что делает её идеальной для выполнения различных задач на ПК. Бесшумные кнопки обеспечивают тихую работу, позволяя сосредоточиться на задачах без отвлекающих звуков. Мышь Rapoo сочетает в себе элегантный дизайн, надёжность бренда и современные технологии, что делает её отличным выбором для повседневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Rapoo M100 светло-серый - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1040 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...