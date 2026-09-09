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Бинокль Levenhuk Karma BASE 10x42 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Levenhuk Karma BASE 10x42

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Бинокль Levenhuk Karma BASE 10x42 - фото 1
Бинокль Levenhuk Karma BASE 10x42 - фото 2
Бинокль Levenhuk Karma BASE 10x42 - фото 3
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Бинокль Levenhuk Karma BASE 10x42 - фото 10
Бинокль Levenhuk Karma BASE 10x42 - фото 11
Бинокль Levenhuk Karma BASE 10x42 - фото 12
Бинокль Levenhuk Karma BASE 10x42 - фото 13
Бинокль Levenhuk Karma BASE 10x42 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
  • Бинокль Levenhuk Karma BASE 10x42 - фото 1
  • Бинокль Levenhuk Karma BASE 10x42 - фото 2
  • Бинокль Levenhuk Karma BASE 10x42 - фото 3
  • Бинокль Levenhuk Karma BASE 10x42 - фото 4
  • Бинокль Levenhuk Karma BASE 10x42 - фото 5
  • Бинокль Levenhuk Karma BASE 10x42 - фото 6
  • Бинокль Levenhuk Karma BASE 10x42 - фото 7
  • Бинокль Levenhuk Karma BASE 10x42 - фото 8
  • Бинокль Levenhuk Karma BASE 10x42 - фото 9
  • Бинокль Levenhuk Karma BASE 10x42 - фото 10
  • Бинокль Levenhuk Karma BASE 10x42 - фото 11
  • Бинокль Levenhuk Karma BASE 10x42 - фото 12
  • Бинокль Levenhuk Karma BASE 10x42 - фото 13
  • Бинокль Levenhuk Karma BASE 10x42 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255880
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х7
Вес, г.
820

Описание товара Бинокль Levenhuk Karma BASE 10x42

Бинокль Levenhuk Karma BASE 10x42 – это 10-кратное увеличение, возможность вести наблюдения при слабой освещенности и эргономичная конструкция. Функционал этого оптического прибора оценят охотники и любители отдыха на природе. С одной стороны, он показывает удаленные объекты с хорошей детализацией, с другой – не обременяет даже во время длительной прогулки. Roof-призмы и линзы расположены таким образом, чтобы бинокль был более компактным, но при этом не терял в оптических возможностях. Оптика из стекла BK-7 с многослойным просветлением передает картинку высокого качества, которая радует естественной цветопередачей и хорошей детализацией. Оптическая схема упакована в лаконичный корпус из пластика высокой прочности. Центральный барабан фокусировки предназначен для точной и плавной настройки резкости. А диоптрийная коррекция позволяет адаптировать оптику под особенности зрения наблюдателя. Окуляры снабжены удобными поворотно-выдвижными наглазниками. При необходимости бинокль можно устанавливать на штатив.

Отзывы о товаре Бинокль Levenhuk Karma BASE 10x42




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль Levenhuk Karma BASE 10x42 – это 10-кратное увеличение, возможность вести наблюдения при слабой освещенности и эргономичная конструкция. Функционал этого оптического прибора оценят охотники и любители отдыха на природе. С одной стороны, он показывает удаленные объекты с хорошей детализацией, с другой – не обременяет даже во время длительной прогулки. Roof-призмы и линзы расположены таким образом, чтобы бинокль был более компактным, но при этом не терял в оптических возможностях. Оптика из стекла BK-7 с многослойным просветлением передает картинку высокого качества, которая радует естественной цветопередачей и хорошей детализацией. Оптическая схема упакована в лаконичный корпус из пластика высокой прочности. Центральный барабан фокусировки предназначен для точной и плавной настройки резкости. А диоптрийная коррекция позволяет адаптировать оптику под особенности зрения наблюдателя. Окуляры снабжены удобными поворотно-выдвижными наглазниками. При необходимости бинокль можно устанавливать на штатив.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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