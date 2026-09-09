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Сетевой фильтр Most HP 5м (6 розеток) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Most HP 5м (6 розеток) черный

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Сетевой фильтр Most HP 5м (6 розеток) черный - фото 1
Сетевой фильтр Most HP 5м (6 розеток) черный - фото 2
Сетевой фильтр Most HP 5м (6 розеток) черный - фото 3
Сетевой фильтр Most HP 5м (6 розеток) черный - фото 4
Сетевой фильтр Most HP 5м (6 розеток) черный - фото 5
Сетевой фильтр Most HP 5м (6 розеток) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
6
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Most HP 5м (6 розеток) черный - фото 1
  • Сетевой фильтр Most HP 5м (6 розеток) черный - фото 2
  • Сетевой фильтр Most HP 5м (6 розеток) черный - фото 3
  • Сетевой фильтр Most HP 5м (6 розеток) черный - фото 4
  • Сетевой фильтр Most HP 5м (6 розеток) черный - фото 5
  • Сетевой фильтр Most HP 5м (6 розеток) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255602
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Характеристики

Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
5 м
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
15х7х4
Вес, г.
890

Описание товара Сетевой фильтр Most HP 5м (6 розеток) черный

Сетевые фильтры и удлинители Most представляют собой надежное решение для безопасного подключения домашних и офисных устройств. Созданные в России, эти устройства обеспечивают эффективную защиту вашей техники. Удлинитель/сетевой фильтр Most выполнен в строгом черном цвете и оснащен входной вилкой типа F (евровилка), что делает его совместимым с большинством европейских розеток. Продукт предлагает шесть розеток типа F (евророзетки) с обязательным заземлением, обеспечивая безопасное подключение ваших приборов. Сетевой фильтр имеет встроенный предохранитель, который предотвращает перегрузки и защищает от непредвиденных скачков напряжения. Индикатор включения позволяет легко проверить текущий статус работы устройства. С длиной шнура 5 метров, этот удлинитель обеспечивает гибкость и удобство в размещении в любом помещении. Для комфортного использования предусмотрена возможность крепления на стену, что сохраняет пространство и делает использование еще более удобным. Эти устройства справляются с максимальным током нагрузки в 10 А и поддерживают подключение приборов общей мощностью до 2200 Вт, что позволяет использовать их для подключения различных бытовых и электронных устройств. Сетевые фильтры и удлинители Most — это сочетание надежности, функциональности и безопасности в каждом элементе.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Most HP 5м (6 розеток) черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
5 м
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевые фильтры и удлинители Most представляют собой надежное решение для безопасного подключения домашних и офисных устройств. Созданные в России, эти устройства обеспечивают эффективную защиту вашей техники. Удлинитель/сетевой фильтр Most выполнен в строгом черном цвете и оснащен входной вилкой типа F (евровилка), что делает его совместимым с большинством европейских розеток. Продукт предлагает шесть розеток типа F (евророзетки) с обязательным заземлением, обеспечивая безопасное подключение ваших приборов. Сетевой фильтр имеет встроенный предохранитель, который предотвращает перегрузки и защищает от непредвиденных скачков напряжения. Индикатор включения позволяет легко проверить текущий статус работы устройства. С длиной шнура 5 метров, этот удлинитель обеспечивает гибкость и удобство в размещении в любом помещении. Для комфортного использования предусмотрена возможность крепления на стену, что сохраняет пространство и делает использование еще более удобным. Эти устройства справляются с максимальным током нагрузки в 10 А и поддерживают подключение приборов общей мощностью до 2200 Вт, что позволяет использовать их для подключения различных бытовых и электронных устройств. Сетевые фильтры и удлинители Most — это сочетание надежности, функциональности и безопасности в каждом элементе.
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Доставка
Отзывы


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