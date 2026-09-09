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Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
6
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 255602
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Описание товара Сетевой фильтр Most HP 5м (6 розеток) черный
Сетевые фильтры и удлинители Most представляют собой надежное решение для безопасного подключения домашних и офисных устройств. Созданные в России, эти устройства обеспечивают эффективную защиту вашей техники.
Удлинитель/сетевой фильтр Most выполнен в строгом черном цвете и оснащен входной вилкой типа F (евровилка), что делает его совместимым с большинством европейских розеток. Продукт предлагает шесть розеток типа F (евророзетки) с обязательным заземлением, обеспечивая безопасное подключение ваших приборов.
Сетевой фильтр имеет встроенный предохранитель, который предотвращает перегрузки и защищает от непредвиденных скачков напряжения. Индикатор включения позволяет легко проверить текущий статус работы устройства.
С длиной шнура 5 метров, этот удлинитель обеспечивает гибкость и удобство в размещении в любом помещении. Для комфортного использования предусмотрена возможность крепления на стену, что сохраняет пространство и делает использование еще более удобным.
Эти устройства справляются с максимальным током нагрузки в 10 А и поддерживают подключение приборов общей мощностью до 2200 Вт, что позволяет использовать их для подключения различных бытовых и электронных устройств.
Сетевые фильтры и удлинители Most — это сочетание надежности, функциональности и безопасности в каждом элементе.
Сетевые фильтры и удлинители Most представляют собой надежное решение для безопасного подключения домашних и офисных устройств. Созданные в России, эти устройства обеспечивают эффективную защиту вашей техники.
Удлинитель/сетевой фильтр Most выполнен в строгом черном цвете и оснащен входной вилкой типа F (евровилка), что делает его совместимым с большинством европейских розеток. Продукт предлагает шесть розеток типа F (евророзетки) с обязательным заземлением, обеспечивая безопасное подключение ваших приборов.
Сетевой фильтр имеет встроенный предохранитель, который предотвращает перегрузки и защищает от непредвиденных скачков напряжения. Индикатор включения позволяет легко проверить текущий статус работы устройства.
С длиной шнура 5 метров, этот удлинитель обеспечивает гибкость и удобство в размещении в любом помещении. Для комфортного использования предусмотрена возможность крепления на стену, что сохраняет пространство и делает использование еще более удобным.
Эти устройства справляются с максимальным током нагрузки в 10 А и поддерживают подключение приборов общей мощностью до 2200 Вт, что позволяет использовать их для подключения различных бытовых и электронных устройств.
Сетевые фильтры и удлинители Most — это сочетание надежности, функциональности и безопасности в каждом элементе.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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