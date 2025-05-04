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Блок питания FORMULA ATX 600W VX PLUS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания FORMULA ATX 600W VX PLUS

9 Отзывы
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Блок питания FORMULA ATX 600W VX PLUS - фото 1
Блок питания FORMULA ATX 600W VX PLUS - фото 2
Блок питания FORMULA ATX 600W VX PLUS - фото 3
Блок питания FORMULA ATX 600W VX PLUS - фото 4
Блок питания FORMULA ATX 600W VX PLUS - фото 5
Блок питания FORMULA ATX 600W VX PLUS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания FORMULA ATX 600W VX PLUS - фото 1
  • Блок питания FORMULA ATX 600W VX PLUS - фото 2
  • Блок питания FORMULA ATX 600W VX PLUS - фото 3
  • Блок питания FORMULA ATX 600W VX PLUS - фото 4
  • Блок питания FORMULA ATX 600W VX PLUS - фото 5
  • Блок питания FORMULA ATX 600W VX PLUS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 253045
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Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х10
Вес, кг.
1.47

Описание товара Блок питания FORMULA ATX 600W VX PLUS

Блок питания FORMULA ATX 600W VX PLUS



Теги товара: Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания FORMULA ATX 600W VX PLUS

Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Вячеслав П.

Достоинства:


Комментарий:
650й верой и правдой служит лет 8, надеюсь и 700й не подведёт,взял на второй системник бренд мне нравится!
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Игорь Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Работает месяц, нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, мужу на компьютер подошло. Все провода, нужные разъемы есть
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Chkibidi toilet

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пришел все хорошо работает
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
написано 4 сата, по факту 6 и еще один 4х пиновый под вентик вместе с молексами. уточните инфу. брал из за его компактности по проводам
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
с виду хорошо упакован. но пришлось отправить обратно, т.к. в комплектации штекеров отсутствовал штекер для дополнительного питания мат. платы.
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Анна М.

Достоинства:


Комментарий:
заменили старый,все работает.цена дешевле чем в магазине
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает исправно все отлично.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Установил в ПК(HUANANZHI X99 F8 ,NTEL XEON E5 2667 V4,Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti,М.2 SSD-2шт.и 3шт.Жестких диска),всё подсоединил,запустил.Пока пишу отзыв всё работает нормально,тихо,не греется.



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Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания FORMULA ATX 600W VX PLUS


Теги товара: Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Вячеслав П.

Достоинства:


Комментарий:
650й верой и правдой служит лет 8, надеюсь и 700й не подведёт,взял на второй системник бренд мне нравится!
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Игорь Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Работает месяц, нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, мужу на компьютер подошло. Все провода, нужные разъемы есть
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Chkibidi toilet

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пришел все хорошо работает
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
написано 4 сата, по факту 6 и еще один 4х пиновый под вентик вместе с молексами. уточните инфу. брал из за его компактности по проводам
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
с виду хорошо упакован. но пришлось отправить обратно, т.к. в комплектации штекеров отсутствовал штекер для дополнительного питания мат. платы.
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Анна М.

Достоинства:


Комментарий:
заменили старый,все работает.цена дешевле чем в магазине
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает исправно все отлично.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Установил в ПК(HUANANZHI X99 F8 ,NTEL XEON E5 2667 V4,Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti,М.2 SSD-2шт.и 3шт.Жестких диска),всё подсоединил,запустил.Пока пишу отзыв всё работает нормально,тихо,не греется.


Блок питания FORMULA ATX 600W VX PLUS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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