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Блок питания Chieftec Value 400W APB-400B8 OEM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Chieftec Value 400W APB-400B8 OEM

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Блок питания Chieftec Value 400W APB-400B8 OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
400
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 286155
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Характеристики

Бренд
Chieftec
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
400
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
19х15х10
Вес, кг.
1.26

Описание товара Блок питания Chieftec Value 400W APB-400B8 OEM

Блок питания Chieftec Value 400W APB-400B8 OEM



Теги товара: 6+2 pin, 400W, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания Chieftec Value 400W APB-400B8 OEM




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Chieftec
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
400
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания Chieftec Value 400W APB-400B8 OEM


Теги товара: 6+2 pin, 400W, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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