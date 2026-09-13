Блок питания Digma ATX 700W DPSU-700W-WH 80+ White
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Характеристики
Описание товара Блок питания Digma ATX 700W DPSU-700W-WH 80+ White
Блок питания Digma – это надежное решение для вашего ПК, обеспечивающее стабильную и эффективную работу всех комплектующих. С мощностью 700 Вт этот блок питания идеально подходит для современных систем, требовательных к ресурсам. Оснащенный одним тихо работающим вентилятором размером 120 мм, Digma гарантирует эффективное охлаждение всех компонентов благодаря активной системе охлаждения. Блок питания поддерживает форм-фактор ATX, что делает его совместимым с большинством корпусов. Он оснащен 20+4 pin разъемом питания для материнской платы и 4+4 pin разъемом для процессора, что обеспечивает универсальность подключения. Для современных видеокарт предусмотрено три 6+2 pin разъема, обеспечивающих достаточно мощности для большинства графических решений. Сертификат 80 PLUS Standard подтверждает высокую энергоэффективность устройства, что снижает энергопотребление и уменьшает счета за электроэнергию. Шесть SATA разъемов позволяют подключить множество накопителей для хранения данных, обеспечивая удобство и гибкость в построении индивидуальной конфигурации ПК. Блок питания Digma произведен в Китае и отвечает высоким стандартам качества и надежности, присущим продукции бренда Digma. Это отличный выбор для пользователей, ищущих надежное и производительное питание для своей компьютерной системы.
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