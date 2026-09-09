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Бинокль Nikon Monarch 5 8*42 (BAA830SA) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Nikon Monarch 5 8*42 (BAA830SA)

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Бинокль Nikon Monarch 5 8*42 (BAA830SA) - фото 1
Бинокль Nikon Monarch 5 8*42 (BAA830SA) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокли
  • Бинокль Nikon Monarch 5 8*42 (BAA830SA) - фото 1
  • Бинокль Nikon Monarch 5 8*42 (BAA830SA) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232497
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Характеристики

Бренд
Nikon
Тип товара
Бинокли
Размеры в упаковке, см
18х17х10
Вес, кг.
1.03

Описание товара Бинокль Nikon Monarch 5 8*42 (BAA830SA)

Nikon Monarch 5 8x42 – это удобный полевой бинокль для наблюдений в любых условиях. 8-кратного увеличения хватает, чтобы уверенно распознавать объекты на значительном расстоянии от наблюдателя. Благодаря качественной просветленной оптике картинка получается яркой и чистой. Бинокль выпускается в противоударном обрезиненном корпусе с азотным наполнением. Эта модель полностью водонепроницаема.

Отзывы о товаре Бинокль Nikon Monarch 5 8*42 (BAA830SA)




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Характеристики
Бренд
Nikon
Тип товара
Бинокли
Описание
Nikon Monarch 5 8x42 – это удобный полевой бинокль для наблюдений в любых условиях. 8-кратного увеличения хватает, чтобы уверенно распознавать объекты на значительном расстоянии от наблюдателя. Благодаря качественной просветленной оптике картинка получается яркой и чистой. Бинокль выпускается в противоударном обрезиненном корпусе с азотным наполнением. Эта модель полностью водонепроницаема.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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