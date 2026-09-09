Бинокль Nikon Monarch 5 8*42 (BAA830SA)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокли
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232497
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
18х17х10
Вес, кг.
1.03
Описание товара Бинокль Nikon Monarch 5 8*42 (BAA830SA)
Nikon Monarch 5 8x42 – это удобный полевой бинокль для наблюдений в любых условиях. 8-кратного увеличения хватает, чтобы уверенно распознавать объекты на значительном расстоянии от наблюдателя. Благодаря качественной просветленной оптике картинка получается яркой и чистой. Бинокль выпускается в противоударном обрезиненном корпусе с азотным наполнением. Эта модель полностью водонепроницаема.
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Nikon Monarch 5 8x42 – это удобный полевой бинокль для наблюдений в любых условиях. 8-кратного увеличения хватает, чтобы уверенно распознавать объекты на значительном расстоянии от наблюдателя. Благодаря качественной просветленной оптике картинка получается яркой и чистой. Бинокль выпускается в противоударном обрезиненном корпусе с азотным наполнением. Эта модель полностью водонепроницаема.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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