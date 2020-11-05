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Бинокль КОМЗ БПЦ6 8*30 обрезиненый

Артикул: 232364
  • Бинокль YUKON БПЦ6 8*30 обрез. - фото 1
  • Бинокль YUKON БПЦ6 8*30 обрез. - фото 2
Бинокль YUKON БПЦ6 8*30 обрез. - фото 1
Бинокль YUKON БПЦ6 8*30 обрез. - фото 2
7 680 руб. 
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+ 127 КэтКоинов
Артикул: 232364
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендКОМЗ
Тип товараБинокли
Увеличение8x
Диаметр объектива30 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпусметалл
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусачерный
Вес, гр700
Бинокли серии БПЦ выполнены по классической схеме Порро с центральной фокусировкой. Колесико центральной фокусировки удобно располагается под средним пальцем и позволяет быстро и легко настраивать резкость обоих окуляров. Компактная легкая модель БПЦ6 8x30(обрезиненный) прекрасно послужит на охоте, пешей прогулке или при наблюдении за спортивными зрелищами.


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Самовывоз невозможен
Бинокль КОМЗ БПЦ6 8*30 обрезиненый - купить по цене 7680 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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