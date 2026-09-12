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Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой

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Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой - фото 1
Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой - фото 2
Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой - фото 3
Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой - фото 4
Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой - фото 5
Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой - фото 6
Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой - фото 7
Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой - фото 8
Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой - фото 9
Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой - фото 10
Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой - фото 11
Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой - фото 12
Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой - фото 13
Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой - фото 14
Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой - фото 15
Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой - фото 16
Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой - фото 17
Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой - фото 18
Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой - фото 19
Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
для наблюдений и съёмки в ночное и дневное время суток в указанном спектре
Диаметр объектива
15
  • Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой - фото 1
  • Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой - фото 2
  • Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой - фото 3
  • Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой - фото 4
  • Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой - фото 5
  • Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой - фото 6
  • Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой - фото 7
  • Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой - фото 8
  • Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой - фото 9
  • Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой - фото 10
  • Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой - фото 11
  • Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой - фото 12
  • Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой - фото 13
  • Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой - фото 14
  • Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой - фото 15
  • Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой - фото 16
  • Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой - фото 17
  • Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой - фото 18
  • Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой - фото 19
  • Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666623
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
для наблюдений и съёмки в ночное и дневное время суток в указанном спектре
Диаметр объектива
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х25х20
Вес, кг.
1.4

Описание товара Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой

Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM - цифровой бинокль с инфракрасным излучателем (ИК-подсветкой) и функциями видеосъемки, хранения и воспроизведения отснятых материалов, дополненный креплением на шлем. Базовое увеличение бинокля 1х может быть расширено до 3.5х за счет цифрового (1х.3.5х). С данным биноклем можно не только вести дневное (цветная картинка) и ночное (черно-белая, зеленая, красная картинка) визуальное наблюдение, но и снимать видео. Отснятый материал сохраняется на SD-карте памяти и его можно просматривать непосредственно на устройстве или вывести на монитор ПК. Бинокль ночного видения Veber NVB 090FHD с аксессуарами для монтажа на практически любом современном тактическом защитном шлеме подходит для различных применений, таких как аварийно–спасательные и поисковые операции, ночная охота, страйкбол и т.д. Данная модель позволяет вести наблюдение днем, в сумерках и даже в абсолютной темноте (с ИК-подсветкой, дальность до 100 м).

Отзывы о товаре Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM цифровой




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
для наблюдений и съёмки в ночное и дневное время суток в указанном спектре
Диаметр объектива
15
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль ночного видения на шлем Veber NVB 090FHD-HM - цифровой бинокль с инфракрасным излучателем (ИК-подсветкой) и функциями видеосъемки, хранения и воспроизведения отснятых материалов, дополненный креплением на шлем. Базовое увеличение бинокля 1х может быть расширено до 3.5х за счет цифрового (1х.3.5х). С данным биноклем можно не только вести дневное (цветная картинка) и ночное (черно-белая, зеленая, красная картинка) визуальное наблюдение, но и снимать видео. Отснятый материал сохраняется на SD-карте памяти и его можно просматривать непосредственно на устройстве или вывести на монитор ПК. Бинокль ночного видения Veber NVB 090FHD с аксессуарами для монтажа на практически любом современном тактическом защитном шлеме подходит для различных применений, таких как аварийно–спасательные и поисковые операции, ночная охота, страйкбол и т.д. Данная модель позволяет вести наблюдение днем, в сумерках и даже в абсолютной темноте (с ИК-подсветкой, дальность до 100 м).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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