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Бинокль Veber Defence 10x50WP с сеткой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Veber Defence 10x50WP с сеткой

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Бинокль Veber Defence 10x50WP с сеткой - фото 1
Бинокль Veber Defence 10x50WP с сеткой - фото 2
Бинокль Veber Defence 10x50WP с сеткой - фото 3
Бинокль Veber Defence 10x50WP с сеткой - фото 4
Бинокль Veber Defence 10x50WP с сеткой - фото 5
Бинокль Veber Defence 10x50WP с сеткой - фото 6
Бинокль Veber Defence 10x50WP с сеткой - фото 7
Бинокль Veber Defence 10x50WP с сеткой - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
охота, рыбака, туризм, поисково-спасательные работы
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
  • Бинокль Veber Defence 10x50WP с сеткой - фото 1
  • Бинокль Veber Defence 10x50WP с сеткой - фото 2
  • Бинокль Veber Defence 10x50WP с сеткой - фото 3
  • Бинокль Veber Defence 10x50WP с сеткой - фото 4
  • Бинокль Veber Defence 10x50WP с сеткой - фото 5
  • Бинокль Veber Defence 10x50WP с сеткой - фото 6
  • Бинокль Veber Defence 10x50WP с сеткой - фото 7
  • Бинокль Veber Defence 10x50WP с сеткой - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621127
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
охота, рыбака, туризм, поисково-спасательные работы
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, кг.
1.47

Описание товара Бинокль Veber Defence 10x50WP с сеткой

Veber Defence 10x50WP – полевой бинокль c 10-кратным увеличением и тактической измерительной сеткой в водонепроницаемым азотонаполненном обрезиненном корпусе для использования в любых погодных условиях. Veber Defence 10x50WP имеет широкое поле зрение, светосильную просветленную оптику, и позволяет рассматривать мельчайшие детали предметов на большом расстоянии даже в условиях ограниченной освещенности. Тактическая сетка бинокля позволяет определять расстояние до наблюдаемого объекта, если известны его размеры, или наоборот, узнать размеры объекта, если известно расстояние до него. Veber Defence 10x50WP может пригодиться охотникам, рыбакам, туристам, а также поисковикам, спасателям и другим людям, кому необходимо проводить наблюдения с большого расстояния и ориентироваться на местности.

Отзывы о товаре Бинокль Veber Defence 10x50WP с сеткой




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
охота, рыбака, туризм, поисково-спасательные работы
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Описание
Veber Defence 10x50WP – полевой бинокль c 10-кратным увеличением и тактической измерительной сеткой в водонепроницаемым азотонаполненном обрезиненном корпусе для использования в любых погодных условиях. Veber Defence 10x50WP имеет широкое поле зрение, светосильную просветленную оптику, и позволяет рассматривать мельчайшие детали предметов на большом расстоянии даже в условиях ограниченной освещенности. Тактическая сетка бинокля позволяет определять расстояние до наблюдаемого объекта, если известны его размеры, или наоборот, узнать размеры объекта, если известно расстояние до него. Veber Defence 10x50WP может пригодиться охотникам, рыбакам, туристам, а также поисковикам, спасателям и другим людям, кому необходимо проводить наблюдения с большого расстояния и ориентироваться на местности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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