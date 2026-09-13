Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
магниево-алюминиевый сплав
Диаметр объектива
40
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
54-73 мм
Увеличение
7x
Цвет корпуса
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719073
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Бинокль Б-8 7*40 – классический полевой бинокль в современном исполнении с многослойным просветлением оптики и высокой светосилой. Прибор сочетает в себе ретро-стиль с кожаной отделкой корпуса и современные оптические технологии. Комплектуется надежным кожаным футляром для транспортировки.
Этот прибор наследует проверенную временем эргономичную конструкцию, предназначенную для профессионального наблюдения за удалёнными объектами в самых суровых условиях. Высокая чёткость, яркость изображения и реалистичная цветопередача расширяют сферу его применения: бинокль идеален для наблюдения за наземными и воздушными объектами, проведения охоты, берегового мониторинга и орнитологии.
Бинокль Б-8 7*40 – классический полевой бинокль в современном исполнении с многослойным просветлением оптики и высокой светосилой. Прибор сочетает в себе ретро-стиль с кожаной отделкой корпуса и современные оптические технологии. Комплектуется надежным кожаным футляром для транспортировки.
Этот прибор наследует проверенную временем эргономичную конструкцию, предназначенную для профессионального наблюдения за удалёнными объектами в самых суровых условиях. Высокая чёткость, яркость изображения и реалистичная цветопередача расширяют сферу его применения: бинокль идеален для наблюдения за наземными и воздушными объектами, проведения охоты, берегового мониторинга и орнитологии.
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