Автоакустика Infinity Alpha 6530 Коаксиальнаяная акустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 223984
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автоакустика
Высота, см
5.6
Импеданс
4 Ом
Модель
Alpha 6530 Коаксиальнаяная акустика
Чувствительность
91 дБ
Ширина, см
16
Материал дифузора
полимер
Номинальная мощность
40
Максимальная мощность
290
Диаметр излучателя
16 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х22х9
Вес, кг.
1
Описание товара Автоакустика Infinity Alpha 6530 Коаксиальнаяная акустика
Обеспечьте себя отличным звуком в салоне своего автомобиля с коаксиальной АС Infinity Alpha 6530. Качественный, сбалансированный и чистый звук - заслуга двух трехполосных динамиков. Диапазон частот варьируется от 55 до 20000 Гц. С Infinity Alpha 6530 вы с комфортом можете слушать музыку даже громко без потери качества благодаря чувствительности в 91 дБ. Устройство просто и понятно в монтаже, с его установкой не возникнет никаких сложностей.
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Бренд
Тип товара
Автоакустика
Высота, см
5.6
Импеданс
4 Ом
Модель
Alpha 6530 Коаксиальнаяная акустика
Чувствительность
91 дБ
Ширина, см
16
Материал дифузора
полимер
Номинальная мощность
40
Максимальная мощность
290
Диаметр излучателя
16 см
Страна производитель
Китай
Обеспечьте себя отличным звуком в салоне своего автомобиля с коаксиальной АС Infinity Alpha 6530. Качественный, сбалансированный и чистый звук - заслуга двух трехполосных динамиков. Диапазон частот варьируется от 55 до 20000 Гц. С Infinity Alpha 6530 вы с комфортом можете слушать музыку даже громко без потери качества благодаря чувствительности в 91 дБ. Устройство просто и понятно в монтаже, с его установкой не возникнет никаких сложностей.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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