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Монитор Philips 243V7QDAB (00/01) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Philips 243V7QDAB (00/01) Black

2 Отзывы
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Монитор Philips 243V7QDAB (00/01) Black - фото 1
Монитор Philips 243V7QDAB (00/01) Black - фото 2
Монитор Philips 243V7QDAB (00/01) Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
  • Монитор Philips 243V7QDAB (00/01) Black - фото 1
  • Монитор Philips 243V7QDAB (00/01) Black - фото 2
  • Монитор Philips 243V7QDAB (00/01) Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 216899
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Размеры в упаковке, см
59х47х12
Вес, кг.
5.15

Описание товара Монитор Philips 243V7QDAB (00/01) Black

В IPS-дисплеях используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра дисплея практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

Отзывы о товаре Монитор Philips 243V7QDAB (00/01) Black

Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Норм. Искал как раз с тремя разными разъемами на вход. Мало сейчас таких.
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный бюджетный вариант которых оказалось не много, необходимо отверстие под крепление на задней стенке чтобы повесить тонкий клиент, также нужен выход dvi.



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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Описание
В IPS-дисплеях используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра дисплея практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Норм. Искал как раз с тремя разными разъемами на вход. Мало сейчас таких.
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный бюджетный вариант которых оказалось не много, необходимо отверстие под крепление на задней стенке чтобы повесить тонкий клиент, также нужен выход dvi.


Монитор Philips 243V7QDAB (00/01) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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