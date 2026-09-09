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Наушники Defender FreeMotion B520 Grey Bluetooth (63520) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Defender FreeMotion B520 Grey Bluetooth (63520)

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Наушники Defender FreeMotion B520 Grey Bluetooth (63520) - фото 1
Наушники Defender FreeMotion B520 Grey Bluetooth (63520) - фото 2
Наушники Defender FreeMotion B520 Grey Bluetooth (63520) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Defender FreeMotion B520 Grey Bluetooth (63520) - фото 1
  • Наушники Defender FreeMotion B520 Grey Bluetooth (63520) - фото 2
  • Наушники Defender FreeMotion B520 Grey Bluetooth (63520) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 214881
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
21х17х8
Вес, г.
280

Описание товара Наушники Defender FreeMotion B520 Grey Bluetooth (63520)

Bluetooth-наушники с микрофоном, полноразмерные, закрытые, время работы 7 ч, чувствительность 100 дБ, импеданс 32 Ом, разъем mini jack 3.5 mm

Отзывы о товаре Наушники Defender FreeMotion B520 Grey Bluetooth (63520)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Описание
Bluetooth-наушники с микрофоном, полноразмерные, закрытые, время работы 7 ч, чувствительность 100 дБ, импеданс 32 Ом, разъем mini jack 3.5 mm
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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