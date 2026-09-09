Флешка Transcend JetFlash 590 64GB
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Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 212990
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
15
Описание товара Флешка Transcend JetFlash 590 64GB
Transcend JetFlash 590 – USB-накопитель, совместимый с большинством современных операционных систем. Это портативное устройство с небольшими габаритами и маленьким весом. Вместо традиционного колпачка в Transcend JetFlash 590 предусмотрен эргономичный ползунок, с помощью которого порт плавно выдвигается из корпуса. Накопителем можно управлять одной рукой и не опасаться повреждений при переноске, так как контакты будут надёжно защищены от пыли и влаги. На корпусе предусмотрено отверстие для шнурка.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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Transcend JetFlash 590 – USB-накопитель, совместимый с большинством современных операционных систем. Это портативное устройство с небольшими габаритами и маленьким весом. Вместо традиционного колпачка в Transcend JetFlash 590 предусмотрен эргономичный ползунок, с помощью которого порт плавно выдвигается из корпуса. Накопителем можно управлять одной рукой и не опасаться повреждений при переноске, так как контакты будут надёжно защищены от пыли и влаги. На корпусе предусмотрено отверстие для шнурка.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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