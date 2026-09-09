Коммутатор TP-LINK Easy Smart TL-SG108PE
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-LINK Easy Smart TL-SG108PE
TL-SG108PE – это 8-портовый гигабитный Easy Smart коммутатор с 4 портами PoE, который представляет собой мощное решение для замены неуправляемого коммутатора. Устройство предназначено специально для использования на предприятиях малого и среднего бизнеса, где требуется простое управление сетью и поддержка PoE. TL-SG108PE позволяет подключить и обеспечить питание 4 устройствам с поддержкой PoE, таким как беспроводные точки доступа, IP-камеры и IP-телефоны. Благодаря веб-интерфейсу и утилите настройки TL-SG108PE предоставляет множество полезных функций, включая мониторинг сети, приоритезацию трафика и продвинутые функции QoS. Помимо этого, благодаря VLAN на базе порта, тэга и MTU TL-SG108PE сможет улучшить сетевую безопасность и обеспечить выполнение большего числа требований относительно сегментации сети.
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