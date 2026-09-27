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Коммутатор ORIGO OS1209P/A1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор ORIGO OS1209P/A1A

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Коммутатор ORIGO OS1209P/A1A - фото 1
Коммутатор ORIGO OS1209P/A1A - фото 2
Коммутатор ORIGO OS1209P/A1A - фото 3
Коммутатор ORIGO OS1209P/A1A - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый Fast Ethernet
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор ORIGO OS1209P/A1A - фото 1
  • Коммутатор ORIGO OS1209P/A1A - фото 2
  • Коммутатор ORIGO OS1209P/A1A - фото 3
  • Коммутатор ORIGO OS1209P/A1A - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627313
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Характеристики

Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Порты
9
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый Fast Ethernet
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х6
Вес, кг.
1.2

Описание товара Коммутатор ORIGO OS1209P/A1A

Коммутатор ORIGO OS1209P/80W представляет собой простое надежное эксплуатации решение для организации удаленного питания камер видеонаблюдения, беспроводных точек доступа, IP-телефонов прочего PoE-оборудования.

Отзывы о товаре Коммутатор ORIGO OS1209P/A1A




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Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Порты
9
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый Fast Ethernet
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор ORIGO OS1209P/80W представляет собой простое надежное эксплуатации решение для организации удаленного питания камер видеонаблюдения, беспроводных точек доступа, IP-телефонов прочего PoE-оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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