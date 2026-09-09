Фен Polaris PHD 2289AC серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 196460
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х5х5
Вес, кг.
1.5
Описание товара Фен Polaris PHD 2289AC серый
Профессиональный АС мотор - мощный воздушный поток для более быстрой укладки. Долгий срок службы. Технология lonDefence - турмалиновая ионизация для снятия статистического заряда с волос. Облегчает расчесывание волос и сохраняет их внутреннюю влагу. Режим холодного обдува для закрепления укладки. Защита от перегрева. Съемная решетка воздухозаборных отверстий. Удобная петля для подвешивания. Специальное прорезиненное покрытие ручки и корпуса. Производительность сушки 7.2 г/мин.
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Профессиональный АС мотор - мощный воздушный поток для более быстрой укладки. Долгий срок службы. Технология lonDefence - турмалиновая ионизация для снятия статистического заряда с волос. Облегчает расчесывание волос и сохраняет их внутреннюю влагу. Режим холодного обдува для закрепления укладки. Защита от перегрева. Съемная решетка воздухозаборных отверстий. Удобная петля для подвешивания. Специальное прорезиненное покрытие ручки и корпуса. Производительность сушки 7.2 г/мин.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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