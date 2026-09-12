Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
1300 Вт
Количество режимов интенсивности воздушного потока
4
Количество режимов нагрева
6
Защита от перегрева
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695503
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Количество режимов интенсивности воздушного потока
4
Количество режимов нагрева
6
Защита от перегрева
да
Функции
подача холодного воздуха, ионизация
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х32х21
Вес, кг.
1.3
Описание товара Фен Roidmi Hair dryer Miro (White)
Фен Roidmi Hair dryer Miro выполнен в компактном корпусе. Небольшой вес и длинная рукоять позволяет прибору удобно ложиться в руку и позволяет без усталости высушить волосы. Для укладки модель использует насадку-концентратор. Благодаря узкому соплу она делает воздушный поток более направленным и мощным. Это позволяет быстрее высушить пряди волос, расправить их, создавая ровную прическу. При помощи этой насадки удобно делать прикорневой объем. Насадку с вращением на 360° можно устанавливать в любом положении. Roidmi Hair dryer Miro обладает мощностью 1300 Вт, создавая сильный поток воздуха для быстрой сушки. На основании рукояти выполнен съемный кожух, который задерживает волосы и пыль, не допуская их попадания в моторный блок. Он оснащен двухслойным магнитным фильтром, вынимается и очищается от мусора. Кнопки для управления температурным режимом и воздушным потоком расположены на внешней стороне рукоятки.
Количество режимов интенсивности воздушного потока
4
Количество режимов нагрева
6
Защита от перегрева
да
Функции
подача холодного воздуха, ионизация
Страна производитель
Китай
Описание
Фен Roidmi Hair dryer Miro выполнен в компактном корпусе. Небольшой вес и длинная рукоять позволяет прибору удобно ложиться в руку и позволяет без усталости высушить волосы. Для укладки модель использует насадку-концентратор. Благодаря узкому соплу она делает воздушный поток более направленным и мощным. Это позволяет быстрее высушить пряди волос, расправить их, создавая ровную прическу. При помощи этой насадки удобно делать прикорневой объем. Насадку с вращением на 360° можно устанавливать в любом положении. Roidmi Hair dryer Miro обладает мощностью 1300 Вт, создавая сильный поток воздуха для быстрой сушки. На основании рукояти выполнен съемный кожух, который задерживает волосы и пыль, не допуская их попадания в моторный блок. Он оснащен двухслойным магнитным фильтром, вынимается и очищается от мусора. Кнопки для управления температурным режимом и воздушным потоком расположены на внешней стороне рукоятки.
Фен Roidmi Hair dryer Miro (White) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фен Roidmi Hair dryer Miro (White)