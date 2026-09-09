Мобильный телефон BQ-2439 Bobber IP68 Orange
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Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
micro-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
оранжевый
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 194828
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Тип SIM-карты
micro-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
оранжевый
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
2000
Габариты
135.8x63.6x20.6 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
200
Описание товара Мобильный телефон BQ-2439 Bobber IP68 Orange
Сотовый телефон BQ 2439 Bobber выполнен в усиленном пластиковом корпусе с защищенным исполнением IP68. Он устойчив к воздействию влаги и воды. На цветном дисплее TN диагональю 2.4" передается четкая красочная картинка. В мобильном устройстве установлен аккумулятор емкостью 2000 мА*ч. Функция Power-Bank предоставляет возможность подзарядки портативных устройств.
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Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Тип SIM-карты
micro-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
оранжевый
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
2000
Габариты
135.8x63.6x20.6 мм
Страна производитель
Китай
Сотовый телефон BQ 2439 Bobber выполнен в усиленном пластиковом корпусе с защищенным исполнением IP68. Он устойчив к воздействию влаги и воды. На цветном дисплее TN диагональю 2.4" передается четкая красочная картинка. В мобильном устройстве установлен аккумулятор емкостью 2000 мА*ч. Функция Power-Bank предоставляет возможность подзарядки портативных устройств.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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