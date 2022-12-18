Термопот Kitfort КТ-2504
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Термопот Kitfort КТ-2504
Термопот Kitfort KT-2504 служит для моментальной подачи воды заданной температуры без предварительного подогрева и ожидания. Термопот не потребляет электричество в режиме простоя. Подогрев осуществляется проточно, подача воды начинается в течение примерно 5 секунд после нажатия кнопки – столько времени занимает нагрев до температуры кипения. В отличие от чайников, термопот не нагревает лишний объём воды, в результате чего значительно экономится электроэнергия. Экономия по сравнению с обычными чайниками до 50%. Возможности и функции: нагрев до 100 °С за 5 секунд 50% экономия электроэнергии непрерывная подача воды размер устройства: 238 х 150 х 302 мм
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, 4 л, металлические
Достоинства:
Компактный, стильно смотрится, сразу наливает кипяток без ожидания, снаружи есть шкала уровня воды, входит 2,5 литра воды, которые удобно наливать из пятилитровой бутылки сверху, есть защита от перегрева чтобы не сгорел.
Недостатки:
Шкала уровня воды только с одно правой стороны, поэтому поставить можно его только одной левой стороной к чему-либо (холодильник, стена, свч например).
Комментарий:
Прекрасный прибор термопот kitfort it-2504, удобно им пользоваться, пожелал кипяточек попить - и он сразу в кружке, ждать не требуется. В связи с тем, что нагрев воды проточный, наливает кружку горячей воды как кофемашина - медленно и аккуратно, но это всего секунд 10 занимает по времени. Выглядит термопот прикольно, похож на небольшую кофемашину. Вообщем вещь нужная и полезная, а главное удобная и компактная, купили и я довольная. Заказала на котофото, сразу оплатила онлайн со скидками, и через день уже получила термопот в магазине котофото и пользуюсь.
Достоинства:
Быстро греет воду. Стильный внешний вид.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Хороший термопот. Хорошо вписался в кухню. Безопасен для ребёнка. Для двоих идеальный вариант. Экономия электроэнергии на лицо, так как не кипятит всю воду. Мне нравиться.
Отзывы о товаре Термопот Kitfort КТ-2504
Достоинства:
Компактный, стильно смотрится, сразу наливает кипяток без ожидания, снаружи есть шкала уровня воды, входит 2,5 литра воды, которые удобно наливать из пятилитровой бутылки сверху, есть защита от перегрева чтобы не сгорел.
Недостатки:
Шкала уровня воды только с одно правой стороны, поэтому поставить можно его только одной левой стороной к чему-либо (холодильник, стена, свч например).
Комментарий:
Прекрасный прибор термопот kitfort it-2504, удобно им пользоваться, пожелал кипяточек попить - и он сразу в кружке, ждать не требуется. В связи с тем, что нагрев воды проточный, наливает кружку горячей воды как кофемашина - медленно и аккуратно, но это всего секунд 10 занимает по времени. Выглядит термопот прикольно, похож на небольшую кофемашину. Вообщем вещь нужная и полезная, а главное удобная и компактная, купили и я довольная. Заказала на котофото, сразу оплатила онлайн со скидками, и через день уже получила термопот в магазине котофото и пользуюсь.
Достоинства:
Быстро греет воду. Стильный внешний вид.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Хороший термопот. Хорошо вписался в кухню. Безопасен для ребёнка. Для двоих идеальный вариант. Экономия электроэнергии на лицо, так как не кипятит всю воду. Мне нравиться.