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Mobb Deep - Murda Muzik (0190758297118) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mobb Deep - Murda Muzik (0190758297118) виниловая пластинка

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Mobb Deep - Murda Muzik (0190758297118) виниловая пластинка - фото 1
Mobb Deep - Murda Muzik (0190758297118) виниловая пластинка - фото 2
Mobb Deep - Murda Muzik (0190758297118) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
01.06.2018
Исполнитель
MOBB DEEP
Альбом (сингл)
MURDA MUZIK
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mobb Deep - Murda Muzik (0190758297118) виниловая пластинка - фото 1
  • Mobb Deep - Murda Muzik (0190758297118) виниловая пластинка - фото 2
  • Mobb Deep - Murda Muzik (0190758297118) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 192133
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
01.06.2018
Исполнитель
MOBB DEEP
Альбом (сингл)
MURDA MUZIK
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mobb Deep - Murda Muzik (0190758297118) виниловая пластинка

Переиздание на виниле четвертого студийного альбома "Murda Muzik" 1999 года знаменитого нью-йоркского хип-хоп дуэта Mobb Deep. Альбом включает одну из самых известных и успешных песен коллектива "Quiet Storm".

Отзывы о товаре Mobb Deep - Murda Muzik (0190758297118) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
01.06.2018
Исполнитель
MOBB DEEP
Альбом (сингл)
MURDA MUZIK
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Переиздание на виниле четвертого студийного альбома "Murda Muzik" 1999 года знаменитого нью-йоркского хип-хоп дуэта Mobb Deep. Альбом включает одну из самых известных и успешных песен коллектива "Quiet Storm".
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