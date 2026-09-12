Dua Lipa - Radical Optimism (coloured) (5054197943461) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Dua Lipa - Radical Optimism (coloured) (5054197943461) виниловая пластинка
Вдохновленная собственным самопознанием Дуа, Radical Optimism — это альбом, который раскрывает чистую радость и счастье от ясности в ситуациях, с которыми когда-то казалось невозможным справиться. Тяжелые прощания и уязвимые начинания, которые раньше грозили раздавить вашу душу, становятся вехами, когда вы выбираете оптимизм и начинаете с изяществом двигаться сквозь хаос. Наполненный энергией родного города Дуа, Лондона, альбом воплощает в себе грубость, честность, уверенность и свободу брит-попа 90-х. Radical Optimism переносит слушателя в мечтательный поп-мир, богатый музыкальностью, лирически непримиримым и освобождающим в звуковом отношении. Трехкратный лауреат премии Грэмми и семикратный обладатель премии Brit Awards на протяжении всего проекта работал с командой основных соавторов, включая Кэролайн Эйлин, Дэнни Л. Харла, Тобиаса Джессо-младшего и Кевина Паркера.
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