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Dua Lipa - Radical Optimism (coloured) (5054197943461) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dua Lipa - Radical Optimism (coloured) (5054197943461) виниловая пластинка

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Dua Lipa - Radical Optimism (coloured) (5054197943461) виниловая пластинка - фото 1
Dua Lipa - Radical Optimism (coloured) (5054197943461) виниловая пластинка - фото 2
Dua Lipa - Radical Optimism (coloured) (5054197943461) виниловая пластинка - фото 3
Dua Lipa - Radical Optimism (coloured) (5054197943461) виниловая пластинка - фото 4
Dua Lipa - Radical Optimism (coloured) (5054197943461) виниловая пластинка - фото 5
Dua Lipa - Radical Optimism (coloured) (5054197943461) виниловая пластинка - фото 6
Dua Lipa - Radical Optimism (coloured) (5054197943461) виниловая пластинка - фото 7
Dua Lipa - Radical Optimism (coloured) (5054197943461) виниловая пластинка - фото 8
Dua Lipa - Radical Optimism (coloured) (5054197943461) виниловая пластинка - фото 9
Dua Lipa - Radical Optimism (coloured) (5054197943461) виниловая пластинка - фото 10
Dua Lipa - Radical Optimism (coloured) (5054197943461) виниловая пластинка - фото 11
Dua Lipa - Radical Optimism (coloured) (5054197943461) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dua Lipa
Альбом (сингл)
Radical Optimism
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Dua Lipa - Radical Optimism (coloured) (5054197943461) виниловая пластинка - фото 1
  • Dua Lipa - Radical Optimism (coloured) (5054197943461) виниловая пластинка - фото 2
  • Dua Lipa - Radical Optimism (coloured) (5054197943461) виниловая пластинка - фото 3
  • Dua Lipa - Radical Optimism (coloured) (5054197943461) виниловая пластинка - фото 4
  • Dua Lipa - Radical Optimism (coloured) (5054197943461) виниловая пластинка - фото 5
  • Dua Lipa - Radical Optimism (coloured) (5054197943461) виниловая пластинка - фото 6
  • Dua Lipa - Radical Optimism (coloured) (5054197943461) виниловая пластинка - фото 7
  • Dua Lipa - Radical Optimism (coloured) (5054197943461) виниловая пластинка - фото 8
  • Dua Lipa - Radical Optimism (coloured) (5054197943461) виниловая пластинка - фото 9
  • Dua Lipa - Radical Optimism (coloured) (5054197943461) виниловая пластинка - фото 10
  • Dua Lipa - Radical Optimism (coloured) (5054197943461) виниловая пластинка - фото 11
  • Dua Lipa - Radical Optimism (coloured) (5054197943461) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667195
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197943461]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dua Lipa
Альбом (сингл)
Radical Optimism
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
End of an Era, Houdini, Training Season, These Walls, Whatcha Doing, French Exit, Illusion, Falling Forever, Anything for Love, Maria, Happy For You
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dua Lipa - Radical Optimism (coloured) (5054197943461) виниловая пластинка

Вдохновленная собственным самопознанием Дуа, Radical Optimism — это альбом, который раскрывает чистую радость и счастье от ясности в ситуациях, с которыми когда-то казалось невозможным справиться. Тяжелые прощания и уязвимые начинания, которые раньше грозили раздавить вашу душу, становятся вехами, когда вы выбираете оптимизм и начинаете с изяществом двигаться сквозь хаос. Наполненный энергией родного города Дуа, Лондона, альбом воплощает в себе грубость, честность, уверенность и свободу брит-попа 90-х. Radical Optimism переносит слушателя в мечтательный поп-мир, богатый музыкальностью, лирически непримиримым и освобождающим в звуковом отношении. Трехкратный лауреат премии Грэмми и семикратный обладатель премии Brit Awards на протяжении всего проекта работал с командой основных соавторов, включая Кэролайн Эйлин, Дэнни Л. Харла, Тобиаса Джессо-младшего и Кевина Паркера.

Отзывы о товаре Dua Lipa - Radical Optimism (coloured) (5054197943461) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197943461]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dua Lipa
Альбом (сингл)
Radical Optimism
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
End of an Era, Houdini, Training Season, These Walls, Whatcha Doing, French Exit, Illusion, Falling Forever, Anything for Love, Maria, Happy For You
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Вдохновленная собственным самопознанием Дуа, Radical Optimism — это альбом, который раскрывает чистую радость и счастье от ясности в ситуациях, с которыми когда-то казалось невозможным справиться. Тяжелые прощания и уязвимые начинания, которые раньше грозили раздавить вашу душу, становятся вехами, когда вы выбираете оптимизм и начинаете с изяществом двигаться сквозь хаос. Наполненный энергией родного города Дуа, Лондона, альбом воплощает в себе грубость, честность, уверенность и свободу брит-попа 90-х. Radical Optimism переносит слушателя в мечтательный поп-мир, богатый музыкальностью, лирически непримиримым и освобождающим в звуковом отношении. Трехкратный лауреат премии Грэмми и семикратный обладатель премии Brit Awards на протяжении всего проекта работал с командой основных соавторов, включая Кэролайн Эйлин, Дэнни Л. Харла, Тобиаса Джессо-младшего и Кевина Паркера.
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Отзывы


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