Tangerine Dream - Keep (Coloured Vinyl) (0602435267081) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Keep
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 550 руб.
В наличии
Код товара: 729542
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Загружаем...
3 550 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602435267081]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Keep
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Puer Natus Est Nobis (Gloria), Arx Allemand, Truth And Fiction, The Silver Seal, Ancient Powerplant, Supernatural Accomplice, The Challenger’s Arrival, Heritage Survival, Parallel Worlds, Canzone, Voices From A Common Land, Wardays Sunrise, The Night In Romania
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tangerine Dream - Keep (Coloured Vinyl) (0602435267081) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Puer Natus Est Nobis (Gloria), Arx Allemand, Truth And Fiction, The Silver Seal, Ancient Powerplant, Supernatural Accomplice, The Challenger’s Arrival, Heritage Survival, Parallel Worlds, Canzone, Voices From A Common Land, Wardays Sunrise, The Night In Romania
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602435267081]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Keep
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Puer Natus Est Nobis (Gloria), Arx Allemand, Truth And Fiction, The Silver Seal, Ancient Powerplant, Supernatural Accomplice, The Challenger’s Arrival, Heritage Survival, Parallel Worlds, Canzone, Voices From A Common Land, Wardays Sunrise, The Night In Romania
Версия издания
цветной винил, лимитированное
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Puer Natus Est Nobis (Gloria), Arx Allemand, Truth And Fiction, The Silver Seal, Ancient Powerplant, Supernatural Accomplice, The Challenger’s Arrival, Heritage Survival, Parallel Worlds, Canzone, Voices From A Common Land, Wardays Sunrise, The Night In Romania
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Tangerine Dream - Keep (Coloured Vinyl) (0602435267081) виниловая пластинка – стоимость товара 3550 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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