Joe Dassin - Joe Dassin (0190758041919) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Joe Dassin
Альбом (сингл)
JOE DASSIN
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб.
В наличии
Код товара: 192016
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 930 руб.
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В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитJoe Dassin - Joe Dassin (0190758041919) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758041919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Joe Dassin
Альбом (сингл)
JOE DASSIN
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
L'ete Indien, Et Si Tu N'existais Pas, Il Faut Na?tre ? Monaco, Chanson Triste, Le Costume Blanc, L'albatros, Alors Qu'est-Ce Que C'est? (Harmour Love), Ca Va Pas Changer Le Monde, Salut, Carolina (Sad Sweet Dreamer), C'est La Nuit (Dance With Me), Ma Musique (Sailing), Piano Mecanique
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Joe Dassin - Joe Dassin (0190758041919) виниловая пластинка
Переиздание на виниле одноименного, девятого студийного альбома 1975 года, легендарного французского шансонье Джо Дассена. Джо Дассен - французский певец, композитор и музыкант американского происхождения. Джо Дассен начал свою карьеру в Америке, исполняя классический французский шансон в местных барах. Но предприимчивый молодой певец вскоре донес свою музыку и до Франции, взлетев на вершины хит-парадов. Хотя его карьеру оборвал роковой сердечный приступ на Таити в 1980 г., Дассен записал целый ряд шлягеров, включая легендарный "L'ete indien".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758041919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Joe Dassin
Альбом (сингл)
JOE DASSIN
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
L'ete Indien, Et Si Tu N'existais Pas, Il Faut Na?tre ? Monaco, Chanson Triste, Le Costume Blanc, L'albatros, Alors Qu'est-Ce Que C'est? (Harmour Love), Ca Va Pas Changer Le Monde, Salut, Carolina (Sad Sweet Dreamer), C'est La Nuit (Dance With Me), Ma Musique (Sailing), Piano Mecanique
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Переиздание на виниле одноименного, девятого студийного альбома 1975 года, легендарного французского шансонье Джо Дассена. Джо Дассен - французский певец, композитор и музыкант американского происхождения. Джо Дассен начал свою карьеру в Америке, исполняя классический французский шансон в местных барах. Но предприимчивый молодой певец вскоре донес свою музыку и до Франции, взлетев на вершины хит-парадов. Хотя его карьеру оборвал роковой сердечный приступ на Таити в 1980 г., Дассен записал целый ряд шлягеров, включая легендарный "L'ete indien".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Переиздание диска Joe Dassin 1975 года, содержащего наибольшее количество хитов по сравнению с другими "номерными" альбомами. В этот альбом входят такие хиты, как Et Si Tu N’existais Pas, Salut, Ça Va Pas Changer le Monde и другие.
Содержит песни авторства известного певца и композитора Тото Кутуньо.
Некоторые треки записаны с очень хорошим качеством.
Качественный внешний конверт и полиграфия.
Недостатки:
Качество изготовления диска оставляет желать лучшего.
Внутренние конверты - бумажные.
Комментарий:
Довольно низкая цена в Котофото стала поводом, чтобы купить этот диск. Не понравилось, что альбом содержит треки не очень хорошего качества студийной записи, а сам диск имеет царапины и дефект изготовления.
Но в общем, пластинка неплохая.
Купить Joe Dassin - Joe Dassin (0190758041919) виниловая пластинка - по цене 3930 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Joe Dassin - Joe Dassin (0190758041919) виниловая пластинка
Достоинства:
Переиздание диска Joe Dassin 1975 года, содержащего наибольшее количество хитов по сравнению с другими "номерными" альбомами. В этот альбом входят такие хиты, как Et Si Tu N’existais Pas, Salut, Ça Va Pas Changer le Monde и другие.
Содержит песни авторства известного певца и композитора Тото Кутуньо.
Некоторые треки записаны с очень хорошим качеством.
Качественный внешний конверт и полиграфия.
Недостатки:
Качество изготовления диска оставляет желать лучшего.
Внутренние конверты - бумажные.
Комментарий:
Довольно низкая цена в Котофото стала поводом, чтобы купить этот диск. Не понравилось, что альбом содержит треки не очень хорошего качества студийной записи, а сам диск имеет царапины и дефект изготовления.
Но в общем, пластинка неплохая.