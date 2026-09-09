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Теллурий Levenhuk LabZZ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Теллурий Levenhuk LabZZ

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Теллурий Levenhuk LabZZ - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Установка
настольная
Тип управления телескопом
ручной
  • Теллурий Levenhuk LabZZ - фото 1
  • Теллурий Levenhuk LabZZ - фото 2
  • Теллурий Levenhuk LabZZ - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 189408
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Установка
настольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х22х22
Вес, кг.
1.04

Описание товара Теллурий Levenhuk LabZZ

Настольная механическая модель для демонстрации движения Земли и Луны вокруг Солнца. Наглядное пособие для изучения астрономии и географии. Все основные элементы прибора изготовлены из прочного и безопасного пластика. Диаметр модели Солнца составляет 100 мм, Земли – 85 мм, Луны – 18 мм. Прибор приводится в движение специальной ручкой. Внутри модели Солнца находится яркая лампочка.

Отзывы о товаре Теллурий Levenhuk LabZZ




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Установка
настольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Настольная механическая модель для демонстрации движения Земли и Луны вокруг Солнца. Наглядное пособие для изучения астрономии и географии. Все основные элементы прибора изготовлены из прочного и безопасного пластика. Диаметр модели Солнца составляет 100 мм, Земли – 85 мм, Луны – 18 мм. Прибор приводится в движение специальной ручкой. Внутри модели Солнца находится яркая лампочка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Теллурий Levenhuk LabZZ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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