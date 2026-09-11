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Характеристики
Тип товара
Телескопы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538469
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Описание товара Телескоп Discovery Sky Trip ST50 с книгой
Discovery Sky Trip ST50 – это компактный телескоп-рефрактор начального уровня, который отлично подойдет для первого знакомства с космосом. С его помощью можно рассматривать Луну и планеты, а также изучать на увеличении наземные объекты, используя прибор как мощную зрительную трубу. Что касается дальнего космоса, получится увидеть наиболее яркие небесные тела. Управлять телескопом очень просто – он установлен на азимутальную монтировку, позволяющую двигать трубу вверх-вниз и вправо-влево. В комплекте с телескопом Discovery Sky Trip ST50 поставляются множество аксессуаров и познавательная книга «Космос. Непустая пустота». Начинающий астроном сможет почерпнуть из нее увлекательную информацию о наблюдениях звездного неба и применить их на практике. Разнофокусные окуляры и линза Барлоу позволяют экспериментировать с кратностью оптической системы, а оптический искатель – успешно находить интересующие объекты на небосклоне. Регулируемая по высоте тренога подстраивается под рост наблюдателя. Одно из преимуществ модели – сверхкомпактная оптическая труба: она почти вдвое короче, чем у подавляющего большинства рефракторов. Поэтому телескоп удобно брать с собой на выезды или на дачу. Кроме того, в комплект включен специальный рюкзак для комфортной транспортировки прибора и аксессуаров. А адаптер для смартфона позволит попробовать свои силы в астрофотографии и сохранить впечатления от знакомства с космосом.
Discovery Sky Trip ST50 – это компактный телескоп-рефрактор начального уровня, который отлично подойдет для первого знакомства с космосом. С его помощью можно рассматривать Луну и планеты, а также изучать на увеличении наземные объекты, используя прибор как мощную зрительную трубу. Что касается дальнего космоса, получится увидеть наиболее яркие небесные тела. Управлять телескопом очень просто – он установлен на азимутальную монтировку, позволяющую двигать трубу вверх-вниз и вправо-влево. В комплекте с телескопом Discovery Sky Trip ST50 поставляются множество аксессуаров и познавательная книга «Космос. Непустая пустота». Начинающий астроном сможет почерпнуть из нее увлекательную информацию о наблюдениях звездного неба и применить их на практике. Разнофокусные окуляры и линза Барлоу позволяют экспериментировать с кратностью оптической системы, а оптический искатель – успешно находить интересующие объекты на небосклоне. Регулируемая по высоте тренога подстраивается под рост наблюдателя. Одно из преимуществ модели – сверхкомпактная оптическая труба: она почти вдвое короче, чем у подавляющего большинства рефракторов. Поэтому телескоп удобно брать с собой на выезды или на дачу. Кроме того, в комплект включен специальный рюкзак для комфортной транспортировки прибора и аксессуаров. А адаптер для смартфона позволит попробовать свои силы в астрофотографии и сохранить впечатления от знакомства с космосом.
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